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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Viomi Alpha 2 Pro robot süpürge geniş bir alanı görebiliyor

    Viomi Alpha 2 Pro robot süpürge yeni havalandırma tasarımı ile çok hızlı bir şekilde toplama yapabiliyor. Ayrıca 180 derecelik görüş açısına sahip bir lazer sistemi mevcut.
    21 Nisan 2021, 17:30 (Güncellendi, 42 dk.)
    286
    14
    2
    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Viomi Alpha 2 Pro robot süpürge geniş bir alanı görebiliyor

    Pandemi sürecinde insanların eve kapanması ev temizliğinin de sık yapılmasını zorunlu kıldı. Buna paralel olarak da robot süpürgelere ilgi arttı. Üreticiler farklı yeniliklerle pazarda öne çıkmaya çalışıyor.

    Viomi Alpha 2 Pro özellikleri ve fiyatı

    Viomi Alpha 2 Pro robot süpürge yıl başında piyasaya çıkan Alpha 1C süpürgesinin devamı niteliğinde. Yapay zeka destekli lazer radar sistemi - LDS önlere ve yanlara entegre edilmiş. Böylece karanlıkta bile 180 derece gerçek zamanlı tarama yapabiliyor. 8 metreye kadar engelleri de algılayabilen süpürge 150 civarında farklı engel türünü veri tabanına kaydetmiş. 

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    AI-Dumping 3.0 otomatik toz toplama sistemi ise süpürge istasyona yanaştığı anda hazneyi toz torbasına aktarıyor. Yeni geliştirilen havalandırma tasarımı ise yüzde 60 daha kısa ve böylece 30Kpa emiş gücünün de yardımıyla sadece 15 saniyede toz öbeğini toplayabiliyor. Torba yüzde 99.99 anti bakteriyel materyallerden üretilmiş. Böylece bakterilerden de korumuş oluyor. Viomi Alpha 2 Pro için 537$ fiyat etiketi mevcut.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/21/viomi-launches-the-alpha-2-pro-robot-vacuum-cleaner-with-all-round-obstacle-detection/
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    robot gerekli mi diyene 50m2 alandan haftada 300-400ml toz topluyor diyorum.8-10 günde bir ayrıca evde geleneksel temizlik de yapılıyor.ister bu tozu robotla toplar çöpe atarsın ister ciğerine çekersin
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