Viomi Alpha 2 Pro robot süpürge geniş bir alanı görebiliyor

Pandemi sürecinde insanların eve kapanması ev temizliğinin de sık yapılmasını zorunlu kıldı. Buna paralel olarak da robot süpürgelere ilgi arttı. Üreticiler farklı yeniliklerle pazarda öne çıkmaya çalışıyor.

Viomi Alpha 2 Pro özellikleri ve fiyatı

Viomi Alpha 2 Pro robot süpürge yıl başında piyasaya çıkan Alpha 1C süpürgesinin devamı niteliğinde. Yapay zeka destekli lazer radar sistemi - LDS önlere ve yanlara entegre edilmiş. Böylece karanlıkta bile 180 derece gerçek zamanlı tarama yapabiliyor. 8 metreye kadar engelleri de algılayabilen süpürge 150 civarında farklı engel türünü veri tabanına kaydetmiş.

Ayrıca Bkz. "Friends dizisinin özel bölümü için çekimler başladı; ilk görseller paylaşıldı"

AI-Dumping 3.0 otomatik toz toplama sistemi ise süpürge istasyona yanaştığı anda hazneyi toz torbasına aktarıyor. Yeni geliştirilen havalandırma tasarımı ise yüzde 60 daha kısa ve böylece 30Kpa emiş gücünün de yardımıyla sadece 15 saniyede toz öbeğini toplayabiliyor. Torba yüzde 99.99 anti bakteriyel materyallerden üretilmiş. Böylece bakterilerden de korumuş oluyor. Viomi Alpha 2 Pro için 537$ fiyat etiketi mevcut.

https://www.gizmochina.com/2021/04/21/viomi-launches-the-alpha-2-pro-robot-vacuum-cleaner-with-all-round-obstacle-detection/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.