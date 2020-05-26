Virgin Orbit’in ilk demo uçuşu kısa sürede sonlandırıldı

Virgin Orbit firmasının yaptığı ilk demo uçuşunda roket, uçaktan serbest bırakıldıktan kısa süre sonra görev sonlandırıldı. Firmanın yayınladığı rapora göre sorunsuz bir ayrılma ve ateşleme olsa da roketin yörüngeye ulaşma ihtimali düşük olduğundan görev sonlandırıldı.

Firma daha önce bu görevle ilgili olarak herkese bir uyarı yapmıştı. İnsanlık tarihinde ilk defa yüksek irtifada sıvı yakıtlı bir roketi yatay pozisyondayken ateşleyen firma, roketin bir anlık itkiden fazlasını verip vermeyeceğini bilmiyordu. Test uçuşunda kimse zarar görmedi.

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CEO Dan Hart tarafından yapılan açıklamaya göre Virgin firması uçuştan elde ettiği bilgiler ile kısa süre sonra tekrar test uçuşuna başlayacak. Bilinmeyen kısım ise firmanın başarılı bir yörüngeye giriş için roketinde ufak düzeltmeler mi yoksa köklü değişiklikler mi yapacağı.

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