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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Virgin Orbit’in ilk demo uçuşu kısa sürede sonlandırıldı

    Özel uzay firmalarından biri olan Virgin Galactic, bir projesini yönetmek üzere Virgin Orbit şirketini kurmuştu ve şirket ilk test uçuşunu kısa sürede sonlandırarak dikkat çekti.
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    Uzay
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Virgin Orbit firmasının yaptığı ilk demo uçuşunda roket, uçaktan serbest bırakıldıktan kısa süre sonra görev sonlandırıldı. Firmanın yayınladığı rapora göre sorunsuz bir ayrılma ve ateşleme olsa da roketin yörüngeye ulaşma ihtimali düşük olduğundan görev sonlandırıldı.

    Firma daha önce bu görevle ilgili olarak herkese bir uyarı yapmıştı. İnsanlık tarihinde ilk defa yüksek irtifada sıvı yakıtlı bir roketi yatay pozisyondayken ateşleyen firma, roketin bir anlık itkiden fazlasını verip vermeyeceğini bilmiyordu. Test uçuşunda kimse zarar görmedi.

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    CEO Dan Hart tarafından yapılan açıklamaya göre Virgin firması uçuştan elde ettiği bilgiler ile kısa süre sonra tekrar test uçuşuna başlayacak. Bilinmeyen kısım ise firmanın başarılı bir yörüngeye giriş için roketinde ufak düzeltmeler mi yoksa köklü değişiklikler mi yapacağı.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Bana göre bu teknoloji en iyi teknolojilerden birisi.



    Sonuçta oraya kadar uçaklar sorunsuzca çıkıyor hatta daha yükseğe bile çıkabilirler yolun geri kalan kısmını roket ile çıkmak mümkün gibi geliyor bana.
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