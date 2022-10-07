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    VISA, kripto para borsası FTX ile yeni bir iş birliği yaptı

    VISA ile FTX arasında yapılan iş birliği sonucunda 40 ülkede VISA logolu FTX kripto kartları kullanıma sunulacak. Kullanıcılar banka kartıyla kripto para ödemesi yapabilecek.
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    VISA, kripto para borsası FTX ile yeni bir iş birliği yaptı Tam Boyutta Gör

    Visa, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da 40 ülkede kripto destekli banka kartları sunmak için FTX ile iş birliği yaptı. Kullanıcılar FTX hesaplarındaki kripto paraları, VISA logolu kripto kartlarıyla harcayabilecek. Daha önce ABD'de kullanıma sunulan VISA logolu FTX kartlar şimdi 40 ülkeye yayılıyor Bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

    Söz konusu anlaşmaya göre, Visa‘nın planladığı küresel genişleme stratejisi, daha fazla müşterinin, FTX hesabındaki kripto bakiyelerini banka kartı aracılığıyla harcama imkanı sağlayacak.

    Visa CFO’su Vasant Prabhu konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Değerler düşse de kriptoya hala istikrarlı bir ilgi var. Şirket olarak kripto para biriminin değerinin ne olması gerektiği veya uzun vadede iyi bir şey olup olmadığı konusunda bir pozisyonumuz yok insanların satın almak istedikleri şeyler olduğu sürece, bunu kolaylaştırmak istiyoruz”
     

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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