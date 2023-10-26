Vivo, 29 Ekim'de Türkiye'deki ilk teknoloji deneyim alanını açıyor

Vivo’nun Türkiye’deki ilk deneyim alanı, Marmarapark İstanbul AVM’deki Mediamarkt mağazasının içerisine açılacak. 65 metrekare alana sahip Vivo deneyim alanının açılışı, 29 Ekim’de yapılacak.
Ziyaretçiler, Türkiye’de satışta olan Vivo Y ve V serisi modellerin yanı sıra vivo’nun X Serisi'ni de Türkiye’de ilk defa bu alanda deneyimleyebilecek. Vivo X Serisi’nde alman lens devi ZEISS iş birliği ile geliştirilen kameralar bulunuyor. Dünya çapında büyük beğeni gören katlanabilir ekranlı X Fold 2 ve X Flip gibi inovatif modelleri, X 90 Pro+ amiral gemisi modelini ve vivo Pad, vivo Watch, TWS gibi ürünleri yakından inceleme, tanıma ve karşılaştırma şansı bulacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.