Vivo, 29 Ekim'de Türkiye'deki ilk teknoloji deneyim alanını açıyor

Tam Boyutta Gör Yerel üretim ve çeşitli pazarlama stratejileriyle Türkiye’deki varlığını güçlendiren Vivo şimdi de fiziksel deneyim alanı açıyor. Teknoloji tutkunları Vivo deneyim alanında, Vivo’nun en yeni telefonlarını test etme ve satın alma fırsatı bulacak.

Vivo’nun Türkiye’deki ilk deneyim alanı, Marmarapark İstanbul AVM’deki Mediamarkt mağazasının içerisine açılacak. 65 metrekare alana sahip Vivo deneyim alanının açılışı, 29 Ekim’de yapılacak.

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Ziyaretçiler, Türkiye’de satışta olan Vivo Y ve V serisi modellerin yanı sıra vivo’nun X Serisi'ni de Türkiye’de ilk defa bu alanda deneyimleyebilecek. Vivo X Serisi’nde alman lens devi ZEISS iş birliği ile geliştirilen kameralar bulunuyor. Dünya çapında büyük beğeni gören katlanabilir ekranlı X Fold 2 ve X Flip gibi inovatif modelleri, X 90 Pro+ amiral gemisi modelini ve vivo Pad, vivo Watch, TWS gibi ürünleri yakından inceleme, tanıma ve karşılaştırma şansı bulacaklar.

Tam Boyutta Gör Vivo deneyim alanında, V29 5G'nin kamera ve Star Işığı Portresi özelliklerini deneyimleme ve stüdyo kalitesinde fotoğraflar çekme olanağı veren özel olarak tasarlanmış bir fotoğraf köşesi de bulunuyor.

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