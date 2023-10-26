Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo, 29 Ekim'de Türkiye'deki ilk teknoloji deneyim alanını açıyor

    Vivo, teknoloji tutkunlarının en yeni Vivo modellerini inceleme ve satın alma imkanı bulabileceği Vivo deneyim alanını açıyor. İlk deneyim alanı, 29 Ekim'de İstanbul'da ziyarete açılacak.
    Vivo, 29 Ekim'de Türkiye'deki ilk teknoloji deneyim alanını açıyo Tam Boyutta Gör
    Yerel üretim ve çeşitli pazarlama stratejileriyle Türkiye’deki varlığını güçlendiren Vivo şimdi de fiziksel deneyim alanı açıyor. Teknoloji tutkunları Vivo deneyim alanında, Vivo’nun en yeni telefonlarını test etme ve satın alma fırsatı bulacak.

    Vivo’nun Türkiye’deki ilk deneyim alanı, Marmarapark İstanbul AVM’deki Mediamarkt mağazasının içerisine açılacak. 65 metrekare alana sahip Vivo deneyim alanının açılışı, 29 Ekim’de yapılacak.

    Ziyaretçiler, Türkiye’de satışta olan Vivo Y ve V serisi modellerin yanı sıra vivo’nun X Serisi'ni de Türkiye’de ilk defa bu alanda deneyimleyebilecek. Vivo X Serisi’nde alman lens devi ZEISS iş birliği ile geliştirilen kameralar bulunuyor. Dünya çapında büyük beğeni gören katlanabilir ekranlı X Fold 2 ve X Flip gibi inovatif modelleri, X 90 Pro+ amiral gemisi modelini ve vivo Pad, vivo Watch, TWS gibi ürünleri yakından inceleme, tanıma ve karşılaştırma şansı bulacaklar.

    Vivo, 29 Ekim'de Türkiye'deki ilk teknoloji deneyim alanını açıyo Tam Boyutta Gör
    Vivo deneyim alanında, V29 5G'nin kamera ve Star Işığı Portresi özelliklerini deneyimleme ve stüdyo kalitesinde fotoğraflar çekme olanağı veren özel olarak tasarlanmış bir fotoğraf köşesi de bulunuyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın bakımı geçerse ne olur kırık obp ne zaman düzelir broncho vaxom elite plus kart satılık zincirleme kazada kim suçlu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız