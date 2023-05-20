Vivo'dan yeni tablet geliyor: iQOO Pad'in tanıtım videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Vivo'nun iQOO markası altında bir tablet çıkarmaya hazırlandığını daha önce duymuştuk. Çinli marka bir süredir gündemi meşgul eden cihazın tanıtım videosunu yayınladı. 16 saniyelik kısa görüntü iQOO Pad olarak adlandırılan modelin Vivo Pad 2'yi temel alacağını gösteriyor.

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Metal düz kenarlara sahip olan tabletin arka panelinde çift kamera içeren yuvarlak bir kamera ünitesi var. Daha önce cihazın MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti ile donatılacağı bildirilmişti. Teaser bu söylentiyi de doğruluyor. Firma, ekran özelliklerini ayrı bir posterle açıkladı.

Ekran özellikleri ve pil kapasitesi

Yayınlanan görsele bakılırsa iQOO Pad, 144 Hz yenileme hızı ve 2.8K çözünürlüğe sahip 12.1 inç boyutunda bir LCD ekran taşıyacak. Panel, HDR10 desteği ve 600 nit'e kadar parlaklık sunacak. Cihaz için 44W hızlı şarj destekli 10.000 mAh pil de konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör iQOO Pad resmi olarak 23 Mayıs'ta, iQOO Neo 8 serisi akıllı telefonlar ile birlikte tanıtılacak. Şirketin önümüzdeki günlerde tabletin öne çıkan özelliklerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor.

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Vivo'dan yeni tablet geliyor: iQOO Pad'in videosu yayınlandı