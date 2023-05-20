Vivo'dan yeni tablet geliyor: iQOO Pad'in tanıtım videosu yayınlandı

Metal düz kenarlara sahip olan tabletin arka panelinde çift kamera içeren yuvarlak bir kamera ünitesi var. Daha önce cihazın MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti ile donatılacağı bildirilmişti. Teaser bu söylentiyi de doğruluyor. Firma, ekran özelliklerini ayrı bir posterle açıkladı.
Ekran özellikleri ve pil kapasitesi
Yayınlanan görsele bakılırsa iQOO Pad, 144 Hz yenileme hızı ve 2.8K çözünürlüğe sahip 12.1 inç boyutunda bir LCD ekran taşıyacak. Panel, HDR10 desteği ve 600 nit'e kadar parlaklık sunacak. Cihaz için 44W hızlı şarj destekli 10.000 mAh pil de konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.