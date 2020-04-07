Vivo ilk çift çentikli akıllı telefonunu duyurdu

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Dün itibariyle sınıfında iddialı özelliklere sahip Y50 akıllı telefon modelini tanıtan Vivo hemen ardından ilk çift çentikli akıllı telefonu olan V19 modelini de resmiyete kavuşturdu.

Vivo V19 özellikleri

Vivo V19 modeli aslında ilk olarak geçen yıl tanıtılmıştı ancak Vivo V17 modelinin yeniden isimlendirmesiydi. Yeni Vivo 19 modeli ise bu bakımdan orijinal olma özelliğini taşıyor.

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6.44 inçlik Super AMOLED ekranında 2400x1080 piksel çözünürlük sunan Vivo V19 modelinde firma ilk kez çift delikli bir çentik tasarımına yönelmiş. Ayrıca parmak izi okuyucu da ekrana entegre durumda.

Telefona 10nm sürecine tasarlanan 8 çekirdekli Snapdragon 712 yonga seti güç veriyor. 8GB LPDDR4X RAM ile birlikte 128GB/256GB UFS 2.1 depolama seçenekleri sunulmuş. 4500MAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor.

Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör paketi yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde ana sensör ve 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensöre yer verilmiş. Yapay zeka ile kamera paketleri güçlendirilmiş. Vivo V19 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2020/04/06/vivo-v19-launches-as-the-brands-first-dual-punch-hole-display-smartphone/

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