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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo ilk çift çentikli akıllı telefonunu duyurdu

    Vivo V19 modeli firmanın ilk çift delikli çentiğe yer verdiği akıllı telefonu oldu. Çift ön kamera ile birlikte 4 adet de arka kamera yer alıyor. Vivo V19 özellikleri haberimizde.
    1 gün
    2,2b
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Vivo ilk çift çentikli akıllı telefonunu duyurdu
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    Dün itibariyle sınıfında iddialı özelliklere sahip Y50 akıllı telefon modelini tanıtan Vivo hemen ardından ilk çift çentikli akıllı telefonu olan V19 modelini de resmiyete kavuşturdu.

    Vivo V19 özellikleri

    Vivo V19 modeli aslında ilk olarak geçen yıl tanıtılmıştı ancak Vivo V17 modelinin yeniden isimlendirmesiydi. Yeni Vivo 19 modeli ise bu bakımdan orijinal olma özelliğini taşıyor.

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    6.44 inçlik Super AMOLED ekranında 2400x1080 piksel çözünürlük sunan Vivo V19 modelinde firma ilk kez çift delikli bir çentik tasarımına yönelmiş. Ayrıca parmak izi okuyucu da ekrana entegre durumda.

    Telefona 10nm sürecine tasarlanan 8 çekirdekli Snapdragon 712 yonga seti güç veriyor. 8GB LPDDR4X RAM ile birlikte 128GB/256GB UFS 2.1 depolama seçenekleri sunulmuş. 4500MAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör paketi yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde ana sensör ve 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensöre yer verilmiş. Yapay zeka ile kamera paketleri güçlendirilmiş. Vivo V19 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/06/vivo-v19-launches-as-the-brands-first-dual-punch-hole-display-smartphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 1 gün en beğenilen
    Ediyör 👏👏👏 bumudur çift çentik
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    double or nothing 1 gün
    Hay senin yapacağın habere
    Yanıtla +9
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    nick bırakmamışsınız lan 1 gün
    direk ben teknolojiden anlamıyorum diye başlık atsan daha samimi olurdu.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sirchade 1 gün
    Bu Ekrem71 yıllardır düzelmedi arkadaş ya, valla hayret... Kim olduğu da çıkmıyor ortaya muhtemelen gun bey.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 gün
    Adam seviyor bi yerlerinden kavram uydurmayı. Arttırılmış gerçekliğe Zengin gerçeklik diyip duruyor
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    RAFREF (Raf Ref) 1 gün
    S10+ ne oluyor o zaman?
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    double or nothing 1 gün
    Hay senin yapacağın habere
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    EmuRu (Emirhan Akdeniz) 1 gün
    Xiaomi K30 da aynı şekilde birbirinde ayrı iki delikli tasarıma sahip değil mi, nasıl ilk oluyor?
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 gün
    Çift cahillik. Çift çentik nasıl durur merak edenler Sharp Aqous Compact modeline bakabilirler.
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    Rachsuchtig 1 gün
    Arkadaşlar haberi Ekrem71 yazmış o yüzden üstüne gitmeyin
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    nick bırakmamışsınız lan 1 gün
    direk ben teknolojiden anlamıyorum diye başlık atsan daha samimi olurdu.
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    rCoder (Tunay T.) 1 gün
    Azıcık özen lütfen, çentik ve delik farklı şeyler.. Tipografik hata olsa neyse, ki o da olmamalı
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 1 gün en beğenilen
    Ediyör 👏👏👏 bumudur çift çentik
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    2244 kez okundu.
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