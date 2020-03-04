vivo NEX 3s 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu

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Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, geçtiğimiz Eylül ayında NEX 3 5G akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Şirket önümüzdeki hafta ise bu modelin NEX 3s 5G adlandırılan güçlendirilmiş varyantını duyurmaya hazırlanıyor.

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Çentiksiz ekranla gelecek

NEX 3s 5G modelinin 10 Mart tarihinde Çin'de düzenlenecek olan bir lansman etkinliğiyle tanıtılacağı açıklandı. Şirket yeni akıllı telefonu ile ilgili henüz teknik bir detay paylaşmış değil. Ancak sosyal ağ Weibo'da vivo tarafından paylaşılan görsel, akıllı telefonun çentiksiz bir ekrana ve turuncu renk seçeneğine sahip olacağını gösteriyor. Zira yayınlanan TENAA görselleri de bu durumu doğruluyor.

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Model numarası V1950A olduğu belirtilen NEX 3s 5G, geçtiğimiz ay Geekbench testine girmiş ve cihazın bazı özellikleri de gün yüzüne çıkmıştı. Akıllı telefonun Snapdragon 865 yonga seti, 8GB RAM ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkması bekleniyor. Diğer teknik özelliklerinin ise NEX 3 5G modeli ile benzerlik göstermesi muhtemel diyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/vivo_nex_3s_5g_launch_date-news-41793.php

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