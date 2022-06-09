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    Vivo'nun online satış mağazası açıldı

    Vivo Türkiye'nin resmi online satış mağazası myvivoshop.com alışverişe açıldı. Açılışa özel indirimler ve 100 TL indirim kodu fırsatı sunuluyor.                  
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    Vivo'nun online satış mağazası açıldı
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, kendi online alışveriş sitesini kullanıma sundu. Müşteriler Vivo marka akıllı telefon ve aksesuarları myvivoshop.com adresi üzerinden doğrudan Vivo’dan satın alabilecek. Böylece Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, General Mobeile ve Casper'ın ardından Vivo da kendi online mağazasını hizmete açmış oldu.

    Myvivoshop.com’un açılışına özel olarak e-posta bültenine abone olan tüm müşterilere 100 TL indirim kodu hediye ediliyor. Ayrıca Vivo V21, Vivo V21e veya Vivo V23 5G modellerini satın alanlara Vivo TWS 2e kulaklık hediye ediliyor.

    Sitede şu an için 9 farklı telefon modeli ve 2 farklı TWS kulaklık modeli bulunuyor. Tüm ürünler Vivo garantisiyle satılıyor ve tüm alışverişlerde ücretsiz kargo sunuluyor.

    Vivo’nun açılışa özel indirim kampanyasından yararlanmak için myvivoshop.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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