Vivo'nun uygun fiyatlı modeli Vivo Y01 geliyor

Geçtiğimiz hafta Vivo Y33s'i tanıtan Vivo, bir yeni modeli daha Y serisine kattı. Giriş segment modeli olacak olan Vivo Y01 bugün birçok özelliği ile karşımıza çıktı. İşte Vivo'nun uygun fiyatlı modeli Vivo Y01.

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Vivo Y01 Helio P35 ile geliyor

Vivo Y01 yakında tüm detaylarıyla karşımızda olacak. Ancak şimdiden cihazın özellikleri belli oldu. Performansını MediaTek Helio P35 yonga setinden alacak olan cihaz, bu işlemciyi 2GB veya 3GB RAM bellek ile destekleyecek. 32GB depolama sunacak olan Vivo Y01, Android 11 işletim sistemi ile birlikte çalışacak.

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Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alacak olan cihaz, 10W'a kadar kablosuz şarj desteği sunacak. Ön tarafında 6,51 inç büyüklüğünde bir LCD ekranla gelecek olan cihaz, bu ekranda HD+ kalitesinde görüntüler sunacak. Bu ekranın hemen üzerinde 5MP'lik bir selfie kamerasına yer verecek olan Vivo Y01, arka tarafında 13MP'lik bir ana kamera ve 8MP'lik ikinci kameraya yer verecek. Son olarak microSD kart desteği de sunacağı bilinen cihazın, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olacağı biliniyor.

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