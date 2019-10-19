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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y11 (2019) tanıtıldı

    Çin merkezli teknoloji şirketi Vivo, akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekledi. Şirket teknik özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken vivo Y11 (2019) modelini tanıttı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y11 (2019) tanıtıldı
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    Vivo, gittikçe büyüyen akıllı telefon modellerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Şirket, tasarım açısından vivo Y12'ye oldukça benzeyen Y11 (2019) modelini görücüye çıkardı.

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    Fiyat performans cihazı

    Gücünü Snapdragon 439 işlemciden alan vivo Y11 (2019), su damlası çentikli 6.35 inçlik HD+ ekranla geliyor. Cihazın arka kamerası 13 MP + 2 MP çözünürlük ön kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor. 3 GB RAM, 32 GB depolama alanına (microSD desteği ile genişletilebiliyor) sahip akıllı telefonda, parmak izi okuyucunun ise cihazın arka panelinin orta kısmına yerleştirildiği göze çarpıyor.

    Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y11 (2019) tanıtıldı
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    vivo Y11 (2019) modelinin günümüz şartları için oldukça tatmin edici olan 5.000 mAh batarya kapasitesi sunduğunu da belirtelim. Android Pie tabanlı FunTouch OS 9.1 arayüzü çalıştıracak olan cihazda, çift sim girişi, Bluetooth 4.0 ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. 22 Ekim tarihinde mercan kırmızısı ve orman yeşili renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan akıllı telefonun fiyat etiketi ise 130 dolar olarak belirlenmiş.



    https://www.vivo.com/vn/products/y11 Yorum Yaz
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