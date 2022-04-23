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Vivo yakın zamanda X80 modelleri ile adından sıkça söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Vivo X80 Pro'nun özelliklerini sızdırılmıştı. Şimdi ise Vivo X80 detayları ile karşımızda. Gelin Vivo X80'e hep birlikte göz atalım.

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Vivo X80, 25 Nisan'da 12GB LPDDR5 RAM ile geliyor

Sızıntılar bugün Vivo X80'i neredeyse tüm detaylarıyla karşımıza çıkardı. Sızıntılara göre 6,78 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Vivo X80, bu AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekanın hemen üzerinde 32MP'lik bir selfie kamerası taşıyacak olan cihaz, arka tarafında 50MP'lik f/1.75 diyafram açıklığına sahip bir ana kamerayı barındıracak. Bu ana kameranın yanında ise 12MP'lik bir ultra geniş açılı sensör ve 12MP'lik telefoto kamerası yer alacak.

Performansını MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden alacak olan Vivo X80, sızıntılara göre 12GB LPDDR5 RAM bellekler ile geliyor. 256GB veya 512GB UFS 3.1 depolama sunması beklenilen Vivo X80'in elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bir bataryadan alacağı biliniyor. Android 12 tabanlı OriginOS Ocean işletim sistemi ile gelecek olan cihaz, 80W kablolu hızlı şarj desteği sunacak. Toplamda 205 gram ağırlığında olacak olan Vivo X80, 165 x 75.2 x 8.3 mm ölçülerinde olacak.

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Dimensity 9000'li Vivo X80 tüm özellikleri ile ortaya çıktı