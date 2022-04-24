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    Vivo S15 Pro özellikleriyle sertifika sitelerinde göründü

    Vivo'nun yeni yüksek özelliklere sahip modeli Vivo S15 Pro, bugün sertifika sitelerinde görüntülendi. Tabi bazı özellikleri de belli oldu. İşte Vivo S15 Pro'nun detayları.
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    Vivo S15 Pro özellikleriyle sertifika sitelerinde göründü
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    Vivo yakın zamanda yeni modeli Vivo S15 Pro'yu tanıtacak. Ancak şimdiden cihaz sertifika sitelerinde özelliklerini sergiledi. İşte Vivo S15 Pro'nun ortaya çıkan özellikleri.

    Vivo S15 Pro 25 Nisan'da tanıtılacak

    Vivo'nun yeni yüksek özellikli modeli Vivo S15 Pro, X80 ailesi ile birlikte 25 Nisan'da tanıtılacak. Ancak bugün sertifika sitelerindeki veriler cihazın özelliklerini ortaya koydu. Açıklanan verilere göre 4400mAh'lik bir batarya ile gelecek olan Vivo S15 Pro, 66W hızlı şarj desteği sunuyor. İddialara göre gücünü MediaTek Dimensity 8100 yonga setinden alacak olan cihaz, en az 8GB RAM bellek ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri ile satışa sunulacak.

    Ön tarafında 6,62 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran taşıyacak olan Vivo S15 Pro, bu ekranda 90 veya 120Hz yenileme hızı sunacak. Kutusundan Android 12 tabanlı Origin OS Ocean ile çıkacak olan cihaz arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera taşıyacak. Bu kameranın yanında 8MP'lik bir geniş açılı kamera bulunurken, 2MP'lik bir makro kamera da cihaza eşlik edecek. 

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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