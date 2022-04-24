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Vivo yakın zamanda yeni modeli Vivo S15 Pro'yu tanıtacak. Ancak şimdiden cihaz sertifika sitelerinde özelliklerini sergiledi. İşte Vivo S15 Pro'nun ortaya çıkan özellikleri.

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Vivo S15 Pro 25 Nisan'da tanıtılacak

Vivo'nun yeni yüksek özellikli modeli Vivo S15 Pro, X80 ailesi ile birlikte 25 Nisan'da tanıtılacak. Ancak bugün sertifika sitelerindeki veriler cihazın özelliklerini ortaya koydu. Açıklanan verilere göre 4400mAh'lik bir batarya ile gelecek olan Vivo S15 Pro, 66W hızlı şarj desteği sunuyor. İddialara göre gücünü MediaTek Dimensity 8100 yonga setinden alacak olan cihaz, en az 8GB RAM bellek ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri ile satışa sunulacak.

Ön tarafında 6,62 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran taşıyacak olan Vivo S15 Pro, bu ekranda 90 veya 120Hz yenileme hızı sunacak. Kutusundan Android 12 tabanlı Origin OS Ocean ile çıkacak olan cihaz arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera taşıyacak. Bu kameranın yanında 8MP'lik bir geniş açılı kamera bulunurken, 2MP'lik bir makro kamera da cihaza eşlik edecek.

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Vivo S15 Pro özellikleriyle sertifika sitelerinde göründü