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    Vivo V1+ görüntüleme yongası tanıtıldı

    Kamera yetenekleri konusuna büyük önem veren Vivo geçen yıl hayata geçirdiği V1 özel görüntüleme yongasını geliştiriyor. Vivo V1+ çok daha kaliteli görsellere imkân tanıyacak. 
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    Vivo V1+
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    Özellikle kamera yetenekleri tarafında farklılaşmayı tercih ederek geçen yıl ilk özelleştirilmiş görüntüleme yongasını duyuran Vivo markası bir yıl aradan sonra ikinci nesli de tanıttı. Vivo V1+ yongası MediaTek ortaklığında geliştirildi. 

    Vivo V1+ neler sunuyor?

    300 kişilik bir ekibin yıllar süren çalışmasının sonucu olan Vivo’nun görüntüleme yongaları dikey entegrasyon yolunda önemli bir aşama ve firmanın kendi optimizasyonlarını yapmasına imkân tanıyor. MediaTek ile kurulan ortaklık 30 civarında patenti sonuç vermiş. 

    Vivo V1+ görüntüleme yongası Dimensity 9000 ve Snapdragon 8 Gen 1 ile aynı anda uyumlu ilk yonga olarak dikkat çekiyor. Canlı ve desenli bellek şeması oluşturarak renk ve pozlama tarafında iyileşme sağlayan yonga, yapay zekâ ile de görsel kalitesini geliştiriyor. 

    Dimensity 9000 tarafında ise işlemci kaynaklarını düzenlemede kullanılan yeni algoritmalar yüzde 10 civarında batarya verimliliğine katkı yapıyor. Böylece oyun tarafına da önemli bir etkisi oluyor. Vivo V1+ ilk olarak Vivo X80 akıllı telefon serisinde kullanılacak ve seriye önemli bir avantaj sağlayacak.
     

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