Vivo S17 Pro Geekbench'te görüntülendi: İşte tüm bilinenler

Vivo S17 Pro Geekbench'te görüntülendi
Ekran görüntülerine baktığımızda Geekbench'te ''V2285A'' model numarası ile listelenen Vivo S17 Pro, Mali G610 ve 8GB RAM ile eşleştirilen 2.8 GHz hızlarda sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bu bilgiler, yonga setinin muhtemelen bir MediaTek Dimensity 7200 olduğunu doğruluyor diyebiliriz.
Ne yazık ki, platformda açıklanan tüm bilgiler bu kadar. Şimdiye kadar bildiklerimize göre Vivo S17 Pro, ön tarafta 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran aynı zamanda bir ekran altı parmak izi tarayıcı desteğiyle gelecek. Cihazın diğer özellikleri arasında ise 64MP birincil kamera, 64MP selfie kamerası, 4.500mAh pil ve 80W hızlı şarj yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)