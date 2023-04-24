Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo S17 Pro Geekbench'te görüntülendi: İşte tüm bilinenler

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Vivo S17 serisi, Geekbench'te listelenmeye başladı. Peki ailenin tepe modeli Vivo S17 Pro neler sunuyor? İşte bildiklerimiz
    1
    Vivo S17 Pro Geekbench'te görüntülendi: İşte tüm bilinenler Tam Boyutta Gör
    Orta ve üst seviye akıllı telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren Vivo, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro olmak üzere Vivo S17 ailesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bugün ailenin tepe modeli Vivo S17 Pro, Geekbench'te görünmeye başladı. Peki yeni cihaz neler sunuyor? İşte bilinenler

    Vivo S17 Pro Geekbench'te görüntülendi

    Ekran görüntülerine baktığımızda Geekbench'te ''V2285A'' model numarası ile listelenen Vivo S17 Pro, Mali G610 ve 8GB RAM ile eşleştirilen 2.8 GHz hızlarda sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bu bilgiler, yonga setinin muhtemelen bir MediaTek Dimensity 7200 olduğunu doğruluyor diyebiliriz.

    Vivo S17 Pro Geekbench'te görüntülendi: İşte tüm bilinenler Tam Boyutta Gör
    Vivo S17 Pro'nun performansına gelirsek, 8GB RAM ile eşleştirilen cihaz, tek çekirdek testinde 873, çoklu çekirdek testinde 2.350 puan almayı başarıyor. Dolayısıyla yeni cihazın orta seviye rekabetine dahil olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni sızıntı, S17 Pro'nun kutusundan Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 ile çıkacağını da doğruladı. 

    Ne yazık ki, platformda açıklanan tüm bilgiler bu kadar. Şimdiye kadar bildiklerimize göre Vivo S17 Pro, ön tarafta 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran aynı zamanda bir ekran altı parmak izi tarayıcı desteğiyle gelecek. Cihazın diğer özellikleri arasında ise 64MP birincil kamera, 64MP selfie kamerası, 4.500mAh pil ve 80W hızlı şarj yer alıyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cinsel isteği yok etmek işık altında saç diplerinin görünmesi ticarium taktikleri acı eşiği nasıl yükseltilir lee cooper

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız