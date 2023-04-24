Vivo S17 Pro Geekbench'te görüntülendi: İşte tüm bilinenler

Tam Boyutta Gör Orta ve üst seviye akıllı telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren Vivo, Vivo S17 ve Vivo S17 Pro olmak üzere Vivo S17 ailesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bugün ailenin tepe modeli Vivo S17 Pro, Geekbench'te görünmeye başladı. Peki yeni cihaz neler sunuyor? İşte bilinenler

Vivo S17 Pro Geekbench'te görüntülendi

Ekran görüntülerine baktığımızda Geekbench'te ''V2285A'' model numarası ile listelenen Vivo S17 Pro, Mali G610 ve 8GB RAM ile eşleştirilen 2.8 GHz hızlarda sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bu bilgiler, yonga setinin muhtemelen bir MediaTek Dimensity 7200 olduğunu doğruluyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Vivo S17 Pro'nun performansına gelirsek, 8GB RAM ile eşleştirilen cihaz, tek çekirdek testinde 873, çoklu çekirdek testinde 2.350 puan almayı başarıyor. Dolayısıyla yeni cihazın orta seviye rekabetine dahil olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni sızıntı, S17 Pro'nun kutusundan Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 ile çıkacağını da doğruladı.

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Ne yazık ki, platformda açıklanan tüm bilgiler bu kadar. Şimdiye kadar bildiklerimize göre Vivo S17 Pro, ön tarafta 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran aynı zamanda bir ekran altı parmak izi tarayıcı desteğiyle gelecek. Cihazın diğer özellikleri arasında ise 64MP birincil kamera, 64MP selfie kamerası, 4.500mAh pil ve 80W hızlı şarj yer alıyor.

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