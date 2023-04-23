Vivo Y78+ 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, yeni telefonu Vivo Y78+ 5G modelini tanıttı. Peki orta sınıf rekabetine dahil olan bu model neler sunuyor? İşte Vivo Y78+ 5G özellikleri ve fiyatı

Vivo Y78+ 5G özellikleri

Vivo Y78+ 5G, FHD+ çözünürlük (2400 × 1080 piksel) sunan 6.78 inç kavisli OLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekrana 120Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, yüzde 105 NTSC renk gamı, 8000000:1 kontrast oranı ve 1.000 nit parlaklık eşlik ediyor. Gücünü ise Snapdragon 695 platformundan alan Y78+, 12 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.2 depolama ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında ise Vivo, yeni modelinde 40W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile yer vermiş durumda. Kutusundan ise Android 13 tabanlı OriginOS OS 3 ile çıkıyor.

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Y78+ 5G'nin diğer özellikleri arasında, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, 3,5 mm ses girişi ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Moon Shadow Black, Warm Sun Gold ve Sky Blue olmak üzere üç farklı renkte gelen Vivo Y78+ 5G, 26 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa çıkacak. Akıllı telefonun küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Vivo Y78+ 5G fiyatı:

Vivo Y78+ 5G 8GB RAM + 128 GB depolama: 232 dolar

Vivo Y78+ 5G 8GB RAM + 256GB depolama: 261 dolar

Vivo Y78+ 5G 12GB RAM + 256GB depolama 290 dolar

Vivo Y78+ 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6,78 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel Full HD+, 120 Hz, DCI-P3 %100, 1,00 nit parlaklık

6,78 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel Full HD+, 120 Hz, DCI-P3 %100, 1,00 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 Bellek: 8GB+12

8GB+12 Depolama: 128 GB+256GB

128 GB+256GB Arka Kamera: OIS 50 MP (ana), 2 MP (derinlik)

OIS 50 MP (ana), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 4.500 mAh (44W şarj)

4.500 mAh (44W şarj) Bağlantı: 5G LTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 802.11ac, USB Type-C, kulaklık girişi

5G LTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 802.11ac, USB Type-C, kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Renk: Moon Shadow Black, Warm Sun Gold ve Sky Blue

Moon Shadow Black, Warm Sun Gold ve Sky Blue Boyutlar: 162.24 x 74.79 x 7.89 mm

162.24 x 74.79 x 7.89 mm Ağırlık: 177 gram

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