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    Vivo Y78+ 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Vivo, yeni telefonu Vivo Y78+ 5G modelini tanıttı. Snapdragon 695 ile desteklenen model, 5G desteği, 50MP çift kamera ve uygun fiyatla geliyor. İşte Vivo Y78 5G özellikleri ve fiyatı:
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    Vivo Y78+ 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, yeni telefonu Vivo Y78+ 5G modelini tanıttı. Peki orta sınıf rekabetine dahil olan bu model neler sunuyor? İşte Vivo Y78+ 5G özellikleri ve fiyatı

    Vivo Y78+ 5G özellikleri

    Vivo Y78+ 5G, FHD+ çözünürlük (2400 × 1080 piksel) sunan 6.78 inç kavisli OLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekrana 120Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, yüzde 105 NTSC renk gamı, 8000000:1 kontrast oranı ve 1.000 nit parlaklık eşlik ediyor. Gücünü ise Snapdragon 695 platformundan alan Y78+, 12 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.2 depolama ile destekleniyor. 

    Vivo Y78+ 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında ise Vivo, yeni modelinde 40W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile yer vermiş durumda. Kutusundan ise Android 13 tabanlı OriginOS OS 3 ile çıkıyor. 

    Y78+ 5G'nin diğer özellikleri arasında, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, 3,5 mm ses girişi ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Moon Shadow Black, Warm Sun Gold ve Sky Blue olmak üzere üç farklı renkte gelen Vivo Y78+ 5G, 26 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa çıkacak. Akıllı telefonun küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz açıklanmadı. 

    Vivo Y78+ 5G fiyatı:

    Vivo Y78+ 5G 8GB RAM + 128 GB depolama: 232 dolar

    Vivo Y78+ 5G 8GB RAM + 256GB depolama: 261 dolar

    Vivo Y78+ 5G 12GB RAM + 256GB depolama 290 dolar

    Vivo Y78+ 5G teknik özellikleri:

    • Ekran: 6,78 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel Full HD+, 120 Hz, DCI-P3 %100, 1,00 nit parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 695
    • Bellek: 8GB+12
    • Depolama: 128 GB+256GB
    • Arka Kamera: OIS 50 MP (ana), 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Pil: 4.500 mAh (44W şarj)
    • Bağlantı: 5G LTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 802.11ac, USB Type-C, kulaklık girişi 
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Renk: Moon Shadow Black, Warm Sun Gold ve Sky Blue
    • Boyutlar: 162.24 x 74.79 x 7.89 mm
    • Ağırlık: 177 gram
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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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