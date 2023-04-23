Vivo Y78+ 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo Y78+ 5G özellikleri
Vivo Y78+ 5G, FHD+ çözünürlük (2400 × 1080 piksel) sunan 6.78 inç kavisli OLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekrana 120Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, yüzde 105 NTSC renk gamı, 8000000:1 kontrast oranı ve 1.000 nit parlaklık eşlik ediyor. Gücünü ise Snapdragon 695 platformundan alan Y78+, 12 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.2 depolama ile destekleniyor.
Y78+ 5G'nin diğer özellikleri arasında, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, 3,5 mm ses girişi ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Moon Shadow Black, Warm Sun Gold ve Sky Blue olmak üzere üç farklı renkte gelen Vivo Y78+ 5G, 26 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa çıkacak. Akıllı telefonun küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz açıklanmadı.
Vivo Y78+ 5G fiyatı:
Vivo Y78+ 5G 8GB RAM + 128 GB depolama: 232 dolar
Vivo Y78+ 5G 8GB RAM + 256GB depolama: 261 dolar
Vivo Y78+ 5G 12GB RAM + 256GB depolama 290 dolar
Vivo Y78+ 5G teknik özellikleri:
- Ekran: 6,78 inç, OLED, 1080 x 2400 piksel Full HD+, 120 Hz, DCI-P3 %100, 1,00 nit parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 695
- Bellek: 8GB+12
- Depolama: 128 GB+256GB
- Arka Kamera: OIS 50 MP (ana), 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 4.500 mAh (44W şarj)
- Bağlantı: 5G LTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 802.11ac, USB Type-C, kulaklık girişi
- İşletim sistemi: Android 13
- Renk: Moon Shadow Black, Warm Sun Gold ve Sky Blue
- Boyutlar: 162.24 x 74.79 x 7.89 mm
- Ağırlık: 177 gram
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)