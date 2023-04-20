Vivo S17 Pro kamera özellikleri ortaya çıktı: Selfie kamerada iyileştirme!

Tipster Digital Chat Station, VS17 Pro’nun üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya çıkaran isim. Telefonun ana kamerası 50MP olacak; Sony IMX766V sensörünü kullanacağı ve optik görüntü sabitlemeyi destekleyeceği söyleniyor. Ana kameraya 8MP ultra geniş kamera eşlik edecek. En büyük iyileştirme öndeki kamerada olacak. Önde Sony IMX663 sensörünü kullanan 12MP selfie kamera göreceğiz. Telefonun kamerasının 5x yerine 2x zoom yapabileceği söyleniyor.
Vivo S17 Pro, MediaTek’in Dimensity 8200 işlemci ile gelecek. BOE’nin 1.5k çözünürlüğünü destekleyen kavisli OLED ekrana sahip olacağı söylenen telefon, 16GB RAM ile gelecek. Telefonun batarya kapasitesi belli olmamakla birlikte 80w hızlı şarjı destekleyecek. Yazılım tarafında, Android 13 tabanlı Origin OS 3 ile gelecek.
Vivo S17 serisinin resmî tanıtım tarihi henüz duyurulmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)