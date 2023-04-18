Vivo’nun yeni bütçe dostu telefonu Y02t, Hindistan ve küresel pazarda çıkacak. Telefonun küresel model numarası V2254, Hindistan’daki model numarası V2252. Hindistan’da satılacak model, Geekbench’te ortaya çıkmış ancak ismi belli değildi. Vivo Y02T 4G olarak çıkacağı kesinleşti.

Vivo S17, S17 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Vivo Y02T 4G beklenen özellikleri

Söylentilere göre, Vivo Y02t 4G, giriş seviye telefon olacak. Telefonun 6.5 inç, FHD+ çözünürlüklüğü destekleyen LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. 4GB RAM’e sahip olacak telefon, MediaTek Helio serisi işlemci ile gelecek ancak yonga setinin tam adı henüz bilinmiyor. Telefonun 13 megapiksel ana kameraya sahip olması bekleniyor. Son olarak, telefon, 18w şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.

Vivo Y02T 4G ne zaman çıkacak?

Vivo Y02t 4G’nin tanıtım tarihi resmî olarak açıklanmasa da Mayıs ayı içinde piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Vivo Y02t 4G telefonun özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı