Vivo Y02t 4G telefonun özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı

Vivo Y02T 4G beklenen özellikleri
Söylentilere göre, Vivo Y02t 4G, giriş seviye telefon olacak. Telefonun 6.5 inç, FHD+ çözünürlüklüğü destekleyen LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. 4GB RAM’e sahip olacak telefon, MediaTek Helio serisi işlemci ile gelecek ancak yonga setinin tam adı henüz bilinmiyor. Telefonun 13 megapiksel ana kameraya sahip olması bekleniyor. Son olarak, telefon, 18w şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.
Vivo Y02T 4G ne zaman çıkacak?
Vivo Y02t 4G’nin tanıtım tarihi resmî olarak açıklanmasa da Mayıs ayı içinde piyasaya çıkacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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