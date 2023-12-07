Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo S18 serisi geliyor: İşte tasarımı, renkler ve beklenen özellikleri

    Vivo S18 serisi, 14 Aralık'ta resmî olarak Çin'de tanıtılacak. Tanıtım öncesinde telefonun tasarım detayları ve renk seçeneklerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.
    Vivo S18 tasarımı, renk seçenekleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo S18 serisi, Vivo S18, Vivo S18e ve Vivo S18 Pro modellerinden oluşacak. Lansman öncesinde paylaşılan görseller Vivo S18’in siyah ve gri renk seçeneklerini gösteriyor. Telefonun arkasında çiçekli desen ve parlak el feneri modülü dikkat çekiyor.

    Vivo S18, S18 Pro ve S18e renkleri

    Vivo S18 ve S18 Pro, açık mavi, koyu gri, kırmızı, siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle gelecek. S18e’nin beyaz, mor ve siyah renk seçenekleri olacak.

    Vivo S18 serisi bilinen özellikleri

    Vivo S18 serisi özellikleri Tam Boyutta Gör
    Düz Vivo S18 modelinin Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ile gelmesi beklenirken, Vivo S18 Pro modelin Dimensity 9200 Plus işlemciyle gelmesi bekleniyor. 59MP selfie kamera, 50MP ana kamera (Sony IMX920), 50MP ultra geniş kamera (Samsung JN1) ve 12MP portre kamerası (Sony IMX663), Vivo S18 Pro’nun kamera kurulumunu oluşturacak. Düz ve pro modelde daha iyi portre çekimler ve çeşitli yapay zeka özellikleri getirmesi beklenen Blue Heart AI modeli (6 milyar parametreli) bulunacak.

    S18 ve S18 Pro, kavisli yapıda 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacakken S18e, düz ekrana sahip olacak. S18 ve S18e modelleri 80W, S18 Pro modeli 100w şarjı destekleyecek. Yalnızca çift arka kameralı S18e’nin 4800 mAh batarya ile geleceği biliniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zabıtaya kimin şikayet ettiğini öğrenmek tm nedir nasıl kusulur depreks kullananlar bimcell tl yükledim gelmedi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Note 12
    infinix Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız