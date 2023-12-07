Vivo S18 serisi geliyor: İşte tasarımı, renkler ve beklenen özellikleri

Vivo S18 ve S18 Pro, açık mavi, koyu gri, kırmızı, siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle gelecek. S18e’nin beyaz, mor ve siyah renk seçenekleri olacak.
Vivo S18 serisi bilinen özellikleri
S18 ve S18 Pro, kavisli yapıda 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacakken S18e, düz ekrana sahip olacak. S18 ve S18e modelleri 80W, S18 Pro modeli 100w şarjı destekleyecek. Yalnızca çift arka kameralı S18e’nin 4800 mAh batarya ile geleceği biliniyor.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.