Vivo S18 serisi geliyor: İşte tasarımı, renkler ve beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Vivo S18 serisi, Vivo S18, Vivo S18e ve Vivo S18 Pro modellerinden oluşacak. Lansman öncesinde paylaşılan görseller Vivo S18’in siyah ve gri renk seçeneklerini gösteriyor. Telefonun arkasında çiçekli desen ve parlak el feneri modülü dikkat çekiyor.

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Vivo S18, S18 Pro ve S18e renkleri

Vivo S18 ve S18 Pro, açık mavi, koyu gri, kırmızı, siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle gelecek. S18e’nin beyaz, mor ve siyah renk seçenekleri olacak.

Vivo S18 serisi bilinen özellikleri

Tam Boyutta Gör Düz Vivo S18 modelinin Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ile gelmesi beklenirken, Vivo S18 Pro modelin Dimensity 9200 Plus işlemciyle gelmesi bekleniyor. 59MP selfie kamera, 50MP ana kamera (Sony IMX920), 50MP ultra geniş kamera (Samsung JN1) ve 12MP portre kamerası (Sony IMX663), Vivo S18 Pro’nun kamera kurulumunu oluşturacak. Düz ve pro modelde daha iyi portre çekimler ve çeşitli yapay zeka özellikleri getirmesi beklenen Blue Heart AI modeli (6 milyar parametreli) bulunacak.

S18 ve S18 Pro, kavisli yapıda 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacakken S18e, düz ekrana sahip olacak. S18 ve S18e modelleri 80W, S18 Pro modeli 100w şarjı destekleyecek. Yalnızca çift arka kameralı S18e’nin 4800 mAh batarya ile geleceği biliniyor.

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