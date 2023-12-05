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    Anlık Bildirim

    Vivo X Fold 3 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor!

    Vivo X Fold 3 serisi, markanın yeni katlanabilir telefon modelleri olacak. Yakında tanıtılması beklenen Vivo X Fold 3 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı.    
    vivo x fold 3 pro kilit özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo, yeni katlanır akıllı telefon serisi X Fold 3’ün tanıtımına hazırlanıyor. Yeni sızıntı, Vivo X Fold 3 Pro modelinin önemli özelliklerini ortaya çıkardı. İşte detaylar:

    Snapdragon 8 Gen 3, Ultrasonic parmak izi sensörü

    Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’nun 2024 birinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Şirketin yeni katlanır telefonları ultrasonic ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Pro model, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelirken, düz modelin Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek. Düz modelin 16GB RAM, 1TB depolama alanı ile gelmesi beklenirken, Pro modelin 24GB RAM seçeneği de sunması bekleniyor.

    Fiyatlandırma açısından, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Vivo X Fold 2, bu yılın Nisan ayında 1270 dolar seviyesinde bir fiyatla satışa çıkmıştı. X Fold 3 Pro’nun da benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması beklenirken, X Fold 3’ün daha uygun fiyatla gelmesi kuvvetle muhtemel. 2024 Mart veya Nisan ayı içinde Vivo X Fold 3 serisi ile birlikte Vivo X Pro Plus ve Vivo X Flip 2 de çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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