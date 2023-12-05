Vivo X Fold 3 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor!

Snapdragon 8 Gen 3, Ultrasonic parmak izi sensörü
Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’nun 2024 birinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Şirketin yeni katlanır telefonları ultrasonic ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Pro model, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelirken, düz modelin Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek. Düz modelin 16GB RAM, 1TB depolama alanı ile gelmesi beklenirken, Pro modelin 24GB RAM seçeneği de sunması bekleniyor.
Fiyatlandırma açısından, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Vivo X Fold 2, bu yılın Nisan ayında 1270 dolar seviyesinde bir fiyatla satışa çıkmıştı. X Fold 3 Pro’nun da benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması beklenirken, X Fold 3’ün daha uygun fiyatla gelmesi kuvvetle muhtemel. 2024 Mart veya Nisan ayı içinde Vivo X Fold 3 serisi ile birlikte Vivo X Pro Plus ve Vivo X Flip 2 de çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.