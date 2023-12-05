Vivo X Fold 3 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor!

Tam Boyutta Gör Vivo, yeni katlanır akıllı telefon serisi X Fold 3’ün tanıtımına hazırlanıyor. Yeni sızıntı, Vivo X Fold 3 Pro modelinin önemli özelliklerini ortaya çıkardı. İşte detaylar:

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Snapdragon 8 Gen 3, Ultrasonic parmak izi sensörü

Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’nun 2024 birinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Şirketin yeni katlanır telefonları ultrasonic ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Pro model, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelirken, düz modelin Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek. Düz modelin 16GB RAM, 1TB depolama alanı ile gelmesi beklenirken, Pro modelin 24GB RAM seçeneği de sunması bekleniyor.

Fiyatlandırma açısından, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Vivo X Fold 2, bu yılın Nisan ayında 1270 dolar seviyesinde bir fiyatla satışa çıkmıştı. X Fold 3 Pro’nun da benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması beklenirken, X Fold 3’ün daha uygun fiyatla gelmesi kuvvetle muhtemel. 2024 Mart veya Nisan ayı içinde Vivo X Fold 3 serisi ile birlikte Vivo X Pro Plus ve Vivo X Flip 2 de çıkacak.

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Vivo X Fold 3 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı