Vivo S7 tanıtıldı: 5G desteği ve 7.4 mm kalınlık

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Hatırlayacağınız üzere orta sınıf Vivo S6 bu yılın başlarında piyasaya sürülmüştü. Çinli şirket bu kez akıllı telefonun devam modelini çıkardı. Vivo S7 yenilenmiş tasarım, 7.4 mm kalınlığında gövde ve daha gelişmiş özellikler sunuyor.

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Çentikli tasarımla gelen cihaz FHD+ çözünürlükte 6.5 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Vivo S7'nin ön panelinde 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 44 megapiksel ana sensörden oluşan çift selfie kamerası görev yapıyor.

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5G'yi destekliyor

Akıllı telefonun arka panelde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Kamera ünitesinin Vivo X50 Pro'dakine oldukça benzediğini söyleyebiliriz.

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5G bağlantısını destekleyen Vivo S7 gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti ve 8 GB RAM'den alıyor. Buna ek olarak 128 ve 256 GB depolama seçenekleriyle sunulduğunu belirtelim.

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33W hızlı şarj destekli 4.000 mAh bataryadan beslenen telefon kutudan Android 10 tabanlı FuntouchOS 10.5 yüklü şekilde çıkıyor. Vivo S7 şu anda ön siparişe açılmış durumda. Akıllı telefonun satışları 8 Ağustos itibarıyla bağlayacak. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

8 GB + 128 GB - 400 dolar

8 GB + 256 GB - 444 dolar

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