Tam Boyutta Gör Türkiye’de akıllı telefon üretimi yapan Vivo, kendi online satış platformu myvivoshop.com’da yeni bir kampanya başlattı. Akıllı telefon alanlara kablosuz kulaklık hediyesiyle birlikte 5.500 TL’lik indirim uygulanıyor.

Myvivoshop.com’dan Vivo V25 veya Vivo Y35 akıllı telefon satın alan kullanıcılara 1.599 TL değerinde Vivo TWS2 ANC kulaklık hediye ve 1 yıl ek garanti paketi hediye ediliyor. Ayrıca Vivo Y35 modeli için sepette 1.000 TL indirim uygulanıyor.

Vivo S17e tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyat 2 gün önce eklendi

Kablosuz kulaklık ve 1 yıl ek garanti hediyesiyle Vivo Y35 8+256 GB modelini 8.999 TL’ye, Vivo V25 8+256 modelini ise 14.999 TL’ye satın alabilirsiniz. Vivo her iki telefon için de 2 büyük Android güncellemesi garantisi veriyor. Kampanya 31 Mayıs’a kadar devam edecek.

Vivo V25 5G özellikleri

Ekran: 6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz

6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz İşlemci: MediaTek MT6877 Dimensity 900

MediaTek MT6877 Dimensity 900 Depolama: 256 GB

256 GB RAM: 8GB

8GB Kamera: 64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro

64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro Ön kamera: 50 MP, f/2.0

50 MP, f/2.0 Video: 4K’da 30fps ve 1080p’de 30fps

4K’da 30fps ve 1080p’de 30fps Batarya: 4500 mAh

4500 mAh İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12

Vivo Y35 4G özellikleri

Ekran: 6.58 inç IPS LCD 60 Hz

6.58 inç IPS LCD 60 Hz İşlemci: Snapdragon 680

Snapdragon 680 Depolama: 256 GB

256 GB RAM: 8GB

8GB Kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro

50 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro Ön kamera: 16 MP, f/2.0

16 MP, f/2.0 Batarya: 5000 mAh

5000 mAh İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo telefon satın alanlara TWS2 ANC kulaklık hediye!