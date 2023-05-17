Vivo telefon satın alanlara TWS2 ANC kulaklık hediye!

Myvivoshop.com’dan Vivo V25 veya Vivo Y35 akıllı telefon satın alan kullanıcılara 1.599 TL değerinde Vivo TWS2 ANC kulaklık hediye ve 1 yıl ek garanti paketi hediye ediliyor. Ayrıca Vivo Y35 modeli için sepette 1.000 TL indirim uygulanıyor.
Kablosuz kulaklık ve 1 yıl ek garanti hediyesiyle Vivo Y35 8+256 GB modelini 8.999 TL’ye, Vivo V25 8+256 modelini ise 14.999 TL’ye satın alabilirsiniz. Vivo her iki telefon için de 2 büyük Android güncellemesi garantisi veriyor. Kampanya 31 Mayıs’a kadar devam edecek.
Vivo V25 5G özellikleri
- Ekran: 6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz
- İşlemci: MediaTek MT6877 Dimensity 900
- Depolama: 256 GB
- RAM: 8GB
- Kamera: 64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0
- Video: 4K’da 30fps ve 1080p’de 30fps
- Batarya: 4500 mAh
- İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12
Vivo Y35 4G özellikleri
- Ekran: 6.58 inç IPS LCD 60 Hz
- İşlemci: Snapdragon 680
- Depolama: 256 GB
- RAM: 8GB
- Kamera: 50 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro
- Ön kamera: 16 MP, f/2.0
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 12, Funtouch 12
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.