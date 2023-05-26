Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Vivo, çok yakında Vivo S17 ve S17 Pro modellerini tanıtacak. Akıllı telefonların önümüzdeki haftalarda vitrine çıkması beklenirken, ailenin tepe modeli Vivo S17 Pro Geekbench'te test edildi. Peki Vivo S17 Pro neler sunuyor? Gelin hep birlikte bakalım.

Vivo S17 Pro lansmandan önce test edildi

Ekran görüntülerine bakıldığında Vivo S17 Pro, bir adet 3.10 GHz ana çekirdek, üç adet 3 GHz performans çekirdeği ve dört adet 2 GHz verimlilik çekirdeği içeren bir yonga setinden destek alıyor. Buradan yola çıkarak Vivo S17 Pro'nun MediaTek Dimensity 8200 platformundan güç alacağını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Geekbench listesi, telefonun 12GB RAM'e ve Android 13 işletim sistemine sahip olacağını da doğruluyor. Sonuçlara gelirsek, Vivo S17 Pro, Geekbench'in tek çekirdek testlerinde 1.043, çoklu çekirdek testlerinde ise 4.076 puan alıyor. Bu skorların bir önceki amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 yakın olduğunu belirtelim.

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Bildirilenlere göre Vivo S17 Pro, ön tarafta 1.5k çözünürlük sunan 6.8 inç kavisli bir OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ve 80W hızlı şarj desteği ile eşleştirilecek cihazın, kamera bölümünde 50MP birincil ve iki adet yardımcı sensörle gelmesi bekleniyor. Vivo S17 Pro hakkında tüm detaylar önümüzdeki hafta düzenlenecek lansman etkinliğinde bizleri bekliyor.

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Vivo S17 Pro lansmandan önce test edildi: Peki neler sunuyor?