Vivo S17 Pro lansmandan önce test edildi: Peki neler sunuyor?

Vivo S17 Pro lansmandan önce test edildi
Ekran görüntülerine bakıldığında Vivo S17 Pro, bir adet 3.10 GHz ana çekirdek, üç adet 3 GHz performans çekirdeği ve dört adet 2 GHz verimlilik çekirdeği içeren bir yonga setinden destek alıyor. Buradan yola çıkarak Vivo S17 Pro'nun MediaTek Dimensity 8200 platformundan güç alacağını söyleyebiliriz.
Bildirilenlere göre Vivo S17 Pro, ön tarafta 1.5k çözünürlük sunan 6.8 inç kavisli bir OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ve 80W hızlı şarj desteği ile eşleştirilecek cihazın, kamera bölümünde 50MP birincil ve iki adet yardımcı sensörle gelmesi bekleniyor. Vivo S17 Pro hakkında tüm detaylar önümüzdeki hafta düzenlenecek lansman etkinliğinde bizleri bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)