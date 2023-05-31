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    Vivo TWS Air Pro tanıtıldı: Aktif gürültü önleyici, 30 saat pil ömrü

    Vivo, Çin'de düzenlediği etkinlikte S17 serisinin yanında bluetooth kulaklık modelini tanıttı. Aktif gürültü önleme özellikli Vivo TWS Air Pro, uygun fiyatla satışa sunulacak.
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    Vivo TWS Air Pro tanıtıldı özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, S17 ve S17 Pro ürün tanıtım etkinliğinde yeni kulak içi kulaklık modeli Vivo TWS Air Pro’yu tanıttı. Vivo TWS Air Pro, 14.2mm sürücü, aktif gürültü önleme (ANC) ve şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar pil ömrü sunuyor.

    Vivo TWS Air Pro, yalnızca 4g ağırlığında, önceki modele kıyasla daha ince ve hava geçirgenliği yedi kat iyileştirilmiş. Gelişmiş ses kalitesi sağlayan 14.2mm akustik birim halka diyaframına sahip. TWS kulaklık, önceden ayarlanmış ses modları ile geliyor. Bu modlar, 3D panoramik ses teknolojisiyle desteklenen tiyatro, konser salonu, kayıt stüdyosu seçenekleriyle Space modunu içeriyor. Kulaklık, ayrıca güçlü bas, net ses ve tiz sağlayan DeepX Stereo 3 ile ayarlı.

    Vivo TWS Air Pro, Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor ve aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Tek şarjla gürültü azaltma kapalı tutulduğunda 6 saate kadar dayanıyor, toplam pil ömrü 30 saat. Kulaklık, çevresel gürültüyü %70’e kadar bastırabilen çift mikrofon yapay zeka gürültü azaltma özelliğine sahip. Kulaklık, ses dalgası algılama yoluyla kullanıcının takıp çıkardığını algılayabiliyor ve dış ortamda gürültü azaltma modunu uygun şekilde ayarlayabiliyor. Vivo telefonla eşleştirildiğinde, tek dokunuşla hızlı bağlantı, sesli asistan, kulaklık arama gibi işlevler kullanılabiliyor. Son olarak, IP54 sertifikasına sahip olmasıyla su ve toza dayanıklı yapıda.

    Vivo TWS Air Pro fiyatı

    Mavi ve beyaz renk seçenekleri olan Vivo TWS Air Pro’nun fiyatı; 42 dolar. Sınırlı süreliğine geçerli lansman fiyatı; 37 dolar.

    Vivo TWS Air Pro özellikleri

    Vivo TWS Air Pro teknik özellikleri

    • Sürücü: 14,2 mm sürücü birimi
    • Ses: 3D Panoramik Ses/DeepX 2.0 Stereo efekti
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3; AAC/SBC kod desteği, Çift bağlantı, Kulaklığımı bul
    • ANC: Uyarlanabilir aktif gürültü önleme
    • Mod: 88 ms Ultra Düşük Gecikmeli oyun modu
    • Batarya: 29mAh (kulaklıklar); 420mAh (şarj kutusu)
    • Pil ömrü: 30 saate kadar; Type-C hızlı şarj
    • Sertifika: IP54 Su ve Toz direnci
    • Renk: Mavi, Beyaz
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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

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