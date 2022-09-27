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    vivo X Fold+ daha güçlü, daha verimli

    vivo X Fold+ katlanabilir telefon modeli daha iyi yonga seti ve batarya kapasitesi ile orijinale göre daha iyi hale geliyor. Vivo X Fold+ özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    vivo X Fold+
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    vivo X Fold+ katlanabilir telefon modeli orijinale göre özellikle performans ve verimlilik olarak iyileştirmelerle geliyor. Bunun haricinde diğer tüm donanım özellikleri korunuyor. Fiyatı ise arşa çıkıyor.

    Vivo X Fold+ özellikleri ve fiyatı

    • 6.53 inçlik AMOLED dış ekran
    • 8.03 inçlik 1800x2200 piksel Samsung E5 AMOLED iç ekran
    • Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
    • 12GB RAM
    • 256GB/512GB depolama
    • 50MP 1/1.57 Samsung GN5 OIS ana sensör
    • 16MP ön kamera (ön kapak)
    • 16MP ön kamera (iç ekran)
    • 4730mAh bataraya
    • 80W hızlı şarj, 50W kablosuz, 10W ters şarj
    • 1450 Avro (12GB/256GB), 1600 Avro (12GB/512GB)

    Vivo X Fold+ amiral gemisi belirli yönlerden ofijinal modele göre iyileştirimiş. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile yüzde 10-15 arasında performans artışı gelirken enerji tüketiminde de yüzde 30’a varan düşüşler elde edilmiş. Artan batarya kapasitesi ile birleşince video oynatımında ekstra iki saat daha kazanılıyor. Ayrıca hızlı şarj ölçeği de arttırılmış. Haliyle fiyatı da daha erişilemez bir seviyeye çıkmış.

    Bunun haricinde diğer tüm özellikler korunuyor. SCHOTT UTG ultra ince cam, 1-120Hz değişken tazeleme hızı, 48MP ultra geniş sensör, 12MP telefoto, 8MP periskop, 60x dijital yakınlaştırma bunlar arasında. Kutu içerisinden 80W adaptör ve şarj kablosu da çıkıyor.

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    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 15 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 15 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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