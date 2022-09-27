vivo X Fold+ daha güçlü, daha verimli

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vivo X Fold+ katlanabilir telefon modeli orijinale göre özellikle performans ve verimlilik olarak iyileştirmelerle geliyor. Bunun haricinde diğer tüm donanım özellikleri korunuyor. Fiyatı ise arşa çıkıyor.

Vivo X Fold+ özellikleri ve fiyatı

6.53 inçlik AMOLED dış ekran

8.03 inçlik 1800x2200 piksel Samsung E5 AMOLED iç ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

12GB RAM

256GB/512GB depolama

50MP 1/1.57 Samsung GN5 OIS ana sensör

16MP ön kamera (ön kapak)

16MP ön kamera (iç ekran)

4730mAh bataraya

80W hızlı şarj, 50W kablosuz, 10W ters şarj

1450 Avro (12GB/256GB), 1600 Avro (12GB/512GB)

Vivo X Fold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay önce eklendi

Vivo X Fold+ amiral gemisi belirli yönlerden ofijinal modele göre iyileştirimiş. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile yüzde 10-15 arasında performans artışı gelirken enerji tüketiminde de yüzde 30’a varan düşüşler elde edilmiş. Artan batarya kapasitesi ile birleşince video oynatımında ekstra iki saat daha kazanılıyor. Ayrıca hızlı şarj ölçeği de arttırılmış. Haliyle fiyatı da daha erişilemez bir seviyeye çıkmış.

Bunun haricinde diğer tüm özellikler korunuyor. SCHOTT UTG ultra ince cam, 1-120Hz değişken tazeleme hızı, 48MP ultra geniş sensör, 12MP telefoto, 8MP periskop, 60x dijital yakınlaştırma bunlar arasında. Kutu içerisinden 80W adaptör ve şarj kablosu da çıkıyor.

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vivo X Fold Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı