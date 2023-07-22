Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında hem bütçe hem de amiral gemisi modelleri ile beğeni toplayan Vivo, amiral gemisi Vivo X100 serisi için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda ailenin temel modeli Vivo X100 5G modelinin bazı kilit özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki amiral gemisi telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Vivo X100 özellikleri netleşmeye başladı

Bilmeyenler için geçtiğimiz Nisan ayında vitrine çıkan Vivo X90, X90 Pro, Pro Plus ve X90S, güçlü özellikleri ve bütçe odaklı fiyatıyla olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Öyle ki Vivo X90S'in performansıyla AnTuTu rekoru kırdığından sizlere bahsetmiştik. Bu bağlamda tüm gözler, Vivo X100 serisine çevrildi diyebiliriz.

Peki Vivo X100 neler sunacak?

Sektöre yakın kaynaklara göre Vivo X100 5G, ''V2308'' model numarasıyla çeşitli platformlarda görünmeye başladı. Bununla birlikte amiral gemisi telefonun, MediaTek Dimensity 8 serisi işlemciye sahip olacağı belirtiliyor. Önceki raporlar ise MediaTek 9300 yonga setinden güç alacağı yönündeydi. Ancak görünüşe göre Vivo, temel sürüm ile Pro ve Pro Plus sürümlerini birbirinden ayırmayı planlıyor.

Ayrıca Vivo X100 5G, ön bölümde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ve 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile kutusundan çıkacak. Ek olarak Siyah, Mor ve Beyaz renk seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor.

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Aktarıldığı kadarıyla Vivo X100 serisi, X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus olmak üzere üç modelden oluşacak. X100S'in yolda olup olmadığı ise henüz belirsiz. Vivo X100 serisi hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağını düşünüyoruz.

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Amiral gemisi Vivo X100 özellikleri sızdı: Peki neler sunacak?