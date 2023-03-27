Vivo X Fold 2 iddialı geliyor: İşte AnTuTu skorları

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, katlanabilir Vivo X Fold modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Vivo X Fold 2 hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de yeni katlanabilir telefon, AnTuTu platformunda listelendi.

Vivo X Fold 2 performansı belli oldu

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre AnTuTu platformunda ''PD2266'' model numarasıyla listelenen Vivo X Fold 2, 12GB RAM, 512GB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. Ayrıca liste, akıllı telefonun Çin pazarında Android 13 tabanlı Origin 13 ile vitrine çıkacağını doğruluyor. Küresel pazarda ise Android 13 tabanlı Funtouch OS ile karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, Vivo X Fold 2 AnTuTu'da 1 milyon 318 bin 92 puana imza atıyor. Bu puan, telefonu yalnızca katlanabilir telefon kategorisinde değil, en iyi performans gösteren akıllı telefonlar arasına yerleştiriyor diyebiliriz.

Vivo X Fold 2 beklenen özellikler

Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo X Fold 2, ön tarafta 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 8 inç boyutlarında katlanabilir E6 AMOLED panele sahip olacak. Telefonun ayrıca kapak ekranında bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile geleceği söyleniyor. Kaputun altında ise 120W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkacak.

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Vivo X Fold 2'nin kamera bölümünde OIS destekli 50MP Sony IMX866 birincil kamera, 12MP Sony IMX663 ultra geniş sensör ve 12MP Sony IMX663 telefoto lens dahil olmak üzere üçlü bir kurulumdan güç alması bekleniyor. Akıllı telelon hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.

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