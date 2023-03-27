Vivo X Fold 2 iddialı geliyor: İşte AnTuTu skorları

Vivo X Fold 2 performansı belli oldu
Paylaşılan ekran görüntüsüne göre AnTuTu platformunda ''PD2266'' model numarasıyla listelenen Vivo X Fold 2, 12GB RAM, 512GB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. Ayrıca liste, akıllı telefonun Çin pazarında Android 13 tabanlı Origin 13 ile vitrine çıkacağını doğruluyor. Küresel pazarda ise Android 13 tabanlı Funtouch OS ile karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.
Vivo X Fold 2 beklenen özellikler
Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo X Fold 2, ön tarafta 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 8 inç boyutlarında katlanabilir E6 AMOLED panele sahip olacak. Telefonun ayrıca kapak ekranında bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile geleceği söyleniyor. Kaputun altında ise 120W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkacak.
Vivo X Fold 2'nin kamera bölümünde OIS destekli 50MP Sony IMX866 birincil kamera, 12MP Sony IMX663 ultra geniş sensör ve 12MP Sony IMX663 telefoto lens dahil olmak üzere üçlü bir kurulumdan güç alması bekleniyor. Akıllı telelon hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)