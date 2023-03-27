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    Anlık Bildirim

    Vivo X Fold 2 iddialı geliyor: İşte AnTuTu skorları

    Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold 2, iddialı bir skorla AnTuTu platformunda görüntülendi. Peki yeni cihaz, katlanabilir rekabetinde neler sunacak? İşte detaylar 
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    Vivo X Fold 2 iddialı geliyor: İşte AnTuTu skorları Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, katlanabilir Vivo X Fold modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Vivo X Fold 2 hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de yeni katlanabilir telefon, AnTuTu platformunda listelendi. 

    Vivo X Fold 2 performansı belli oldu

    Paylaşılan ekran görüntüsüne göre AnTuTu platformunda ''PD2266'' model numarasıyla listelenen Vivo X Fold 2, 12GB RAM, 512GB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. Ayrıca liste, akıllı telefonun Çin pazarında Android 13 tabanlı Origin 13 ile vitrine çıkacağını doğruluyor. Küresel pazarda ise Android 13 tabanlı Funtouch OS ile karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. 

    Vivo X Fold 2 iddialı geliyor: İşte AnTuTu skorları Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, Vivo X Fold 2 AnTuTu'da 1 milyon 318 bin 92 puana imza atıyor. Bu puan, telefonu yalnızca katlanabilir telefon kategorisinde değil, en iyi performans gösteren akıllı telefonlar arasına yerleştiriyor diyebiliriz. 

    Vivo X Fold 2 beklenen özellikler

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo X Fold 2, ön tarafta 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 8 inç boyutlarında katlanabilir E6 AMOLED panele sahip olacak. Telefonun ayrıca kapak ekranında bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile geleceği söyleniyor. Kaputun altında ise 120W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkacak.

    Vivo X Fold 2'nin kamera bölümünde OIS destekli 50MP Sony IMX866 birincil kamera, 12MP Sony IMX663 ultra geniş sensör ve 12MP Sony IMX663 telefoto lens dahil olmak üzere üçlü bir kurulumdan güç alması bekleniyor. Akıllı telelon hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 1 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 6 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 7 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 7 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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