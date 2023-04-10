Vivo X Fold 2 ve X Flip tanıtım tarihi belli oldu

Çin’in popüler sosyal medya platformunda Vivo’nun Çin’de düzenleyeceği tanıtım etkinliğinin tarihini gösteren bir görsel paylaşıldı. Vivo’nun yeni katlanır telefonları X Fold 2 ve X Flip ile birlikte tablet modeli Vivo Pad 2, 20 Nisan’da resmî olarak tanıtılacak.

Galaxy Z Fold 5 rakibi Vivo X Fold 2 özellikleri doğrulandı! 17 sa. önce eklendi

Vivo X Fold 2 bilinen özellikleri

Vivo X Fold 2, şirketin üçüncü nesil katlanır akıllı telefonu olacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili dünyanın ilk katlanabilir telefonu olacak.

Açıldığında, 8.03 inç, 2160x1916 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklık sunan AMOLED E6 ekran bizleri karşılayacak. Kapak ekranı, 6.53 inç, 2520x1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1600 nit parlaklıkta olacak. 12GB RAM 512GB depolama alanı ile gelecek telefon, 120W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekleyen 4800 mAh bataryadan güç alacak. 50MP ana sensör, 12MP ultra geniş lens, 12MP telefoto kamera, kamera kurulumunu oluşturacak. Öndeki kamera 16MP olacak ve kapak ekranında da 16MP kamera yer alacak.

Vivo X Flip bilinen özellikleri

Vivo X Flip, şirketin dikey katlanabilen tasarıma sahip ilk telefonu olacak.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili katlanan telefon, karşısına Samsung Galaxy Z Flip 4 modelini alacak. 12GB LPDDR5 RAM, 512GB UFS 3.1 depolama alanı ile gelecek telefonun ana ekranı 6.8 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunacak. 50MP Sony IMX866 ana sensör, 12MP Sony IMX663 ultra geniş lens, kamera kurulumunu oluşturacak. Telefon, 44w kablolu hızlı şarjı destekleyen 44000 mAh bataryaya sahip olacak.

Vivo Pad 2 bilinen özellikleri

Vivo Pad 2, geçen yıl tanıtılan Snapdragon 870 işlemcili Vivo Pad’in yerini alacak.

MediaTek’in Dimensity 9000 işlemcisi ile gelecek tablet, 12 inç, 2560x1600 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunan LCD panele sahip olacak. Tabletin bellek ve depolama miktarı, kamera kurulumu hakkında henüz bir bilgi yok. Tablet, klavye ve kalemle birlikte gelecek.

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Vivo X Fold 2 ve X Flip ne zaman çıkacak?