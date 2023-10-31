Tam Boyutta Gör Uzun zamandır gündemde olan Vivo X100 serisi, tüm detaylarıyla netleşmeye başladı. Daha önce serinin Vivo X100 ve X100 Pro olmak üzere iki yeni modeli içereceğinden sizlere bahsetmiştik. Tepe model Vivo X100 Pro+ ise muhtemelen 2024'ün başlarında vitrine çıkacak. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Vivo X100 serisinden ilk fiyat ve tasarım bilgisi paylaşıldı.

Vivo X100'ün fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı

Kaçıranlar için Vivo X100 serisinde yer alacak temel ve Pro modelin önümüzdeki haftalarda görücüye çıkması bekleniyor. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bugün ise serinin temel modeli Vivo X100, Çin'in e-ticaret platformu Jingdong Mall'da (JD.com) listelenmeye başladı.

Buna göre Dimensity 9300 platformundan destek alacak cihazın 12GB RAM ve 256GB depolama sürümü 3.999 yuan yani 547 dolar fiyata sahip olacak. Ayrıca geçtiğimiz saatlerde akıllı telefonun tasarımı da gün yüzüne çıktı. Görüntülere bakıldığında selefini andıran modelin, periskop telefoto fotoğrafçılığı için Vario-APO-Sonnar Zeiss lensli üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz.

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Ayrıca arka yüzeyde kavisli tasarıma sahip olan telefonun alt çerçevesinde bir adet hoparlör ve USB C portuna yer verilmiş. Ses ve güç tuşları ise sağ çerçevede konumlandırılmış. Vivo X100 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Amiral gemisi telefonların çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Ancak sızıntılar Kasım ayına işaret ediyor.

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Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti: İşte tasarımı ve fiyatı