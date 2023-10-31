Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti: İşte tasarımı ve fiyatı

Vivo X100'ün fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı
Kaçıranlar için Vivo X100 serisinde yer alacak temel ve Pro modelin önümüzdeki haftalarda görücüye çıkması bekleniyor. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bugün ise serinin temel modeli Vivo X100, Çin'in e-ticaret platformu Jingdong Mall'da (JD.com) listelenmeye başladı.
Buna göre Dimensity 9300 platformundan destek alacak cihazın 12GB RAM ve 256GB depolama sürümü 3.999 yuan yani 547 dolar fiyata sahip olacak. Ayrıca geçtiğimiz saatlerde akıllı telefonun tasarımı da gün yüzüne çıktı. Görüntülere bakıldığında selefini andıran modelin, periskop telefoto fotoğrafçılığı için Vario-APO-Sonnar Zeiss lensli üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz.
Ayrıca arka yüzeyde kavisli tasarıma sahip olan telefonun alt çerçevesinde bir adet hoparlör ve USB C portuna yer verilmiş. Ses ve güç tuşları ise sağ çerçevede konumlandırılmış. Vivo X100 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Amiral gemisi telefonların çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Ancak sızıntılar Kasım ayına işaret ediyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/10/31/vivo-x100-series-pricing-revealed/ https://www.gsmarena.com/vivo_x100_design_revealed__-news-60422.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.