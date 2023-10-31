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    Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti: İşte tasarımı ve fiyatı

    Vivo'nun merakla beklenen amiral gemisi telefonları Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti. Tanıtımdan önce Vivo X100'ün tasarımı ve fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti: İşte tasarımı ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır gündemde olan Vivo X100 serisi, tüm detaylarıyla netleşmeye başladı. Daha önce serinin Vivo X100 ve X100 Pro olmak üzere iki yeni modeli içereceğinden sizlere bahsetmiştik. Tepe model Vivo X100 Pro+ ise muhtemelen 2024'ün başlarında vitrine çıkacak. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, Vivo X100 serisinden ilk fiyat ve tasarım bilgisi paylaşıldı.

    Vivo X100'ün fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı

    Kaçıranlar için Vivo X100 serisinde yer alacak temel ve Pro modelin önümüzdeki haftalarda görücüye çıkması bekleniyor. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bugün ise serinin temel modeli Vivo X100, Çin'in e-ticaret platformu Jingdong Mall'da (JD.com) listelenmeye başladı. 

    Buna göre Dimensity 9300 platformundan destek alacak cihazın 12GB RAM ve 256GB depolama sürümü 3.999 yuan yani 547 dolar fiyata sahip olacak. Ayrıca geçtiğimiz saatlerde akıllı telefonun tasarımı da gün yüzüne çıktı. Görüntülere bakıldığında selefini andıran modelin, periskop telefoto fotoğrafçılığı için Vario-APO-Sonnar Zeiss lensli üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz. 

    Ayrıca arka yüzeyde kavisli tasarıma sahip olan telefonun alt çerçevesinde bir adet hoparlör ve USB C portuna yer verilmiş. Ses ve güç tuşları ise sağ çerçevede konumlandırılmış. Vivo X100 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Amiral gemisi telefonların çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Ancak sızıntılar Kasım ayına işaret ediyor. 

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/10/31/vivo-x100-series-pricing-revealed/ https://www.gsmarena.com/vivo_x100_design_revealed__-news-60422.php
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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