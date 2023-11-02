Tam Boyutta Gör Vivo, 13 Kasım’da düzenleyeceği etkinlikte BlueOS’li yeni akıllı saati Vivo Watch 3 ile birlikte Vivo X100 serisini tanıtacak. Seri, Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus olmak üzere üç modelden oluşacak. Lansmana az kala X100 serisinin temel kamera özellikleri sızdırıldı.

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Vivo X100 beklenen özellikleri

Vivo X100 kamera sistemi, Sony IMX920 ana kamera, ISOCELL JN1 ultra geniş açılı lens ve OV64B 3X periskop telefoto makro lensten oluşacak. Sony IMX920 ana kamera f/1.57 süper geniş diyagram açıklığına sahip olacak. JN1 ultra geniş açılı kamera 15mm aralığa sahip olacak. Periskop lens de f/2.57 diyafram açıklığına sahip olacak. Tüm kamera sistemi, diyafram açıklığında f/1.57 - f/2.57, odak uzaklığında 15mm - 70mm aralığını kapsayacak. Ancak, Sony IMX920 adlandırmasının bir referans model adı olduğunu, Sony’nin Lytia olarak adlandıracağını belirtmek gerek.

Teknik özellik olarak, Vivo X100, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan delik çentikli, kavisli yapıda ekrana sahip olacak. Telefon, 16GB’a kadar LPDDR5T RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile gelecek. MediaTek Dimensity 9300 işlemcili telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5100 mAh bataryadan güç alacak.

Vivo X100 beklenen fiyatı

Fiyat noktasında, Vivo X100’ün 550 dolar seviyesinde başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Vivo için büyük gün; 13 Kasım.

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Vivo X100'ün kamera özellikleri ortaya çıktı