Vivo X100'ün kamera özellikleri ortaya çıktı

Vivo X100 beklenen özellikleri
Vivo X100 kamera sistemi, Sony IMX920 ana kamera, ISOCELL JN1 ultra geniş açılı lens ve OV64B 3X periskop telefoto makro lensten oluşacak. Sony IMX920 ana kamera f/1.57 süper geniş diyagram açıklığına sahip olacak. JN1 ultra geniş açılı kamera 15mm aralığa sahip olacak. Periskop lens de f/2.57 diyafram açıklığına sahip olacak. Tüm kamera sistemi, diyafram açıklığında f/1.57 - f/2.57, odak uzaklığında 15mm - 70mm aralığını kapsayacak. Ancak, Sony IMX920 adlandırmasının bir referans model adı olduğunu, Sony’nin Lytia olarak adlandıracağını belirtmek gerek.
Teknik özellik olarak, Vivo X100, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan delik çentikli, kavisli yapıda ekrana sahip olacak. Telefon, 16GB’a kadar LPDDR5T RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile gelecek. MediaTek Dimensity 9300 işlemcili telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5100 mAh bataryadan güç alacak.
Vivo X100 beklenen fiyatı
Fiyat noktasında, Vivo X100’ün 550 dolar seviyesinde başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Vivo için büyük gün; 13 Kasım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.