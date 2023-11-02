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    Anlık Bildirim

    Vivo X100'ün kamera özellikleri ortaya çıktı

    Vivo, 13 Kasım'da yeni X100 serisi üst seviye telefonlarını tanıtacak. Etkinlik öncesinde, Vivo X100'ün kamerası ile ilgili birkaç önemli detay ortaya çıktı.    
    vivo x100 kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo, 13 Kasım’da düzenleyeceği etkinlikte BlueOS’li yeni akıllı saati Vivo Watch 3 ile birlikte Vivo X100 serisini tanıtacak. Seri, Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro Plus olmak üzere üç modelden oluşacak. Lansmana az kala X100 serisinin temel kamera özellikleri sızdırıldı.

    Vivo X100 beklenen özellikleri

    Vivo X100 kamera sistemi, Sony IMX920 ana kamera, ISOCELL JN1 ultra geniş açılı lens ve OV64B 3X periskop telefoto makro lensten oluşacak. Sony IMX920 ana kamera f/1.57 süper geniş diyagram açıklığına sahip olacak. JN1 ultra geniş açılı kamera 15mm aralığa sahip olacak. Periskop lens de f/2.57 diyafram açıklığına sahip olacak. Tüm kamera sistemi, diyafram açıklığında f/1.57 - f/2.57, odak uzaklığında 15mm - 70mm aralığını kapsayacak. Ancak, Sony IMX920 adlandırmasının bir referans model adı olduğunu, Sony’nin Lytia olarak adlandıracağını belirtmek gerek.

    Teknik özellik olarak, Vivo X100, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan delik çentikli, kavisli yapıda ekrana sahip olacak. Telefon, 16GB’a kadar LPDDR5T RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile gelecek. MediaTek Dimensity 9300 işlemcili telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5100 mAh bataryadan güç alacak.

    Vivo X100 beklenen fiyatı

    Fiyat noktasında, Vivo X100’ün 550 dolar seviyesinde başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Vivo için büyük gün; 13 Kasım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    buzlukta dondurma donmuyor lastikcim.com güvenilir mi sevgilimle birbirimizi çok seviyoruz ama sürekli kavga ediyoruz free vds kulak açılması için dua

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