Vivo X100 ve X100 Pro için tarih verildi: Yakında geliyor

Vivo X100 serisi daha erken çıkış yapacak
Bilmeyenler için amiral gemisi Vivo X90 serisi, bu yılın şubat ayında tanıtıldı ve küresel pazarda sınırlı olarak varlık gösterdi. Bu noktada Vivo Global Başkanı Shen Wei, Vivo X100 ve Vivo X100 Pro'nun yıl sonuna kadar Çin'de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Ailenin üst seviye modeli Vivo X100+ ise gelecek yıl tanıtılacak. Yetkili isim, bu modelin kesin lansman zaman çizelgesini açıklamadı ancak 2024'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.
Vivo X100 Pro teknik özellikleri (beklenen)
Mevcut raporlara göre Vivo X100 Pro, ön bölümde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli bir OLED ekrana sahip olacak. Arka bölümde ise cihaza, üçlü bir sensör kurulumunun eşlik edeceği belirtiliyor. Bunlar muhtemel olacak 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto, 12MP IMX663 ultra geniş açı ve 1 inç boyutlarında 50MP birincil kamera olacak.
Bunun haricinde amiral gemisi telefonun MediaTek'in yeni işlemcisi Dimensity 9300 ile tanıtılması bekleniyor. Dimensity 9300'ün detayları ise henüz netleşmedi ancak Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.