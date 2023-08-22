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    Vivo X100 ve X100 Pro için tarih verildi: Yakında geliyor

    Vivo'nun amiral gemisi telefonları Vivo X100 ve X100 Pro için tarih verildi. Vivo başkanı Shen Wei, her iki telefonun yıl sonuna kadar piyasaya çıkacağını doğruladı. İşte detaylar...
    Vivo X100 ve X100 Pro için tarih verildi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, Vivo X90 serisinin halefi olacak Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ modelleri için çalışmalara başladı. Bugün ise Vivo Global Başkanı Shen Wei, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Vivo X100 serisinin çıkış tarihine açıklık getirdi. Amiral gemisi telefonlar beklenenden daha erken geliyor. 

    Vivo X100 serisi daha erken çıkış yapacak

    Bilmeyenler için amiral gemisi Vivo X90 serisi, bu yılın şubat ayında tanıtıldı ve küresel pazarda sınırlı olarak varlık gösterdi. Bu noktada Vivo Global Başkanı Shen Wei, Vivo X100 ve Vivo X100 Pro'nun yıl sonuna kadar Çin'de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Ailenin üst seviye modeli Vivo X100+ ise  gelecek yıl tanıtılacak. Yetkili isim, bu modelin kesin lansman zaman çizelgesini açıklamadı ancak 2024'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. 

    Vivo X100 Pro teknik özellikleri (beklenen)

    Mevcut raporlara göre Vivo X100 Pro, ön bölümde 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli bir OLED ekrana sahip olacak. Arka bölümde ise cihaza, üçlü bir sensör kurulumunun eşlik edeceği belirtiliyor. Bunlar muhtemel olacak 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto, 12MP IMX663 ultra geniş açı ve 1 inç boyutlarında 50MP birincil kamera olacak.

    Bunun haricinde amiral gemisi telefonun MediaTek'in yeni işlemcisi Dimensity 9300 ile tanıtılması bekleniyor. Dimensity 9300'ün detayları ise henüz netleşmedi ancak Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olacağını söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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