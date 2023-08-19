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    200MP periskop kameralı Vivo X100 Pro Plus'ın özellikleri sızdırıldı

    Vivo X90 modelinden sonra merakla beklenen Vivo X100 serisinin üyelerinden biri sızdırıldı. 200MP periskop kamerasıyla dikkat çeken Vivo X100 Pro Plus'ın teknik özellikleri ortaya çıktı.
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    Vivo X100 Pro Plus özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo, X90 serisini piyasaya sürdükten sonra Vivo X100 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Vivo X100 serisi, X100, X100 Pro ve X100 Pro+ olmak üzere üç modelden oluşacak. Serinin en üst modeli olacak X100 Pro Plus’ın 200MP telefoto lens ile geleceği daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi amiral gemisi telefonun daha fazla özelliği gün yüzüne çıktı.

    Vivo X100 Pro Plus beklenen özellikleri

    Vivo X100 Pro+’ın ekranı ve kamerası dahil olmak üzere birkaç özelliği Çin’in popüler sosyal ağ platformu Weibo’da ortaya çıktı.

    Telefonun değişken diyafram aralığına sahip 50MP Sony 1 inç IMX989 ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ana kameraya 50MP IMX598 ultra geniş lens, 50MP IMX758 telefoto lens eşlik edecek. 200MP periskop lens zaten biliniyor.

    Ekran tarafında, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.7 inçlik bir ekrana bakacağız ancak çözünürlük, parlaklık, panel tipi hakkında henüz bir bilgi yok. Telefonun LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Ultrasonik parmak izi sensörü taşıyacak telefon, IP68 sertifikalı olacak. Son olarak, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefonlar arasına katılacak.

    Vivo X100 Pro Plus’ın ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Vivo’nun sonbaharda lansmanı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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