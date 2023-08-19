200MP periskop kameralı Vivo X100 Pro Plus'ın özellikleri sızdırıldı

Vivo X100 Pro Plus beklenen özellikleri
Vivo X100 Pro+’ın ekranı ve kamerası dahil olmak üzere birkaç özelliği Çin’in popüler sosyal ağ platformu Weibo’da ortaya çıktı.
Telefonun değişken diyafram aralığına sahip 50MP Sony 1 inç IMX989 ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ana kameraya 50MP IMX598 ultra geniş lens, 50MP IMX758 telefoto lens eşlik edecek. 200MP periskop lens zaten biliniyor.
Ekran tarafında, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6.7 inçlik bir ekrana bakacağız ancak çözünürlük, parlaklık, panel tipi hakkında henüz bir bilgi yok. Telefonun LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Ultrasonik parmak izi sensörü taşıyacak telefon, IP68 sertifikalı olacak. Son olarak, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefonlar arasına katılacak.
Vivo X100 Pro Plus’ın ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Vivo’nun sonbaharda lansmanı gerçekleştirmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.