Motorola Razr 50 serisinin yeni üyesi belli oldu: İşte Motorola Razr 50s

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Motorola, katlanabilir telefon serisi Razr 50'yi genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen seriden olumlu geri dönüşler alan şirket, şimdilerde de serinin yeni üyesi Motorola Razr 50s üzerine çalışmalara başladı.

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Motorola Razr 50s, HDR10+ sertifikası alırken görüntülendi

Serinin yeni üyesi Motorola Razr 50s, HDR10+ sertifikasyon sitesinde görüntülendi ve böylece Motorola'nın yakında Motorola Razr 50s adıyla bir akıllı telefon piyasaya süreceği ortaya çıktı. Ayrıca sertifika, yaklaşan Motorola katlanabilir akıllı telefonunun ekranının HDR10+ desteğine sahip olacağını da doğruladı.

Tam Boyutta Gör Yaklaşan cihazın ismindeki s, Razr 50 serisinin uygun fiyatlı bir çeşidi olarak piyasaya sürülebileceğini ima ediyor. Ancak Motorola, yaklaşan kapaklı katlanabilir akıllı telefonla ilgili herhangi bir ayrıntıyı henüz doğrulamadı. Ayrıca ilk kez HDR10+ sertifika sitesinde ortaya çıkan cihazın teknik özellikleri ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir.

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Motorola Razr 50s, HDR10+ sertifikasıyla ilk kez ortaya çıktı