Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo X50 Pro'nun kamera detaylarını gösteren resmi bir video paylaşıldı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yakın bir tarihte Vivo X50 serisini tanıtmaya hazırlanırken, şirketin yayınladığı yeni bir video bu cihazlardan birinin alışılmadık kamera kurulumunu gösteriyor.
    3 sa.
    504
    19
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Vivo X50 Pro'nun kamera detaylarını gösteren resmi bir video paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Vivo, en yeni Vivo X50 akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için 1 Haziran tarihinde Çin'de bir lansman etkinliği planladı. Şirketin bu lansmanda X50, X50 Lite ve X50 Pro olmak üzere üç akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Windows 10 güncellemesi ses sorunları ve dosyaların kaybolmasına yol açıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak

    Şirket şimdi ise yaklaşmakta olan X50 akıllı telefonun gelişmiş kamera özelliklerini tanıttı. Resmi lansmana sadece birkaç hafta kala, Vivo X50 Pro'nun kamera modülü şirket tarafından resmi olarak gün yüzüne çıkarıldı. Yayınlanan tanıtım videosu, X50 Pro'nun odak uzaklığı 16-135 mm olan ultra büyük bir birincil kamera sensörüne sahip olduğunu ve 5x optik zoom ile 10x dijital zoom'u desteklediğini gösteriyor. Şirket tarafından paylaşılan teaser'a ve özelliklere göre, sensör hareket edebilecek ve görüntü sabitleme teknolojisi sunacak.

    Mikro gimbal ile gelebilir

    Şirket bunu doğrulamamış olsa da, yaklaşan akıllı telefonun APEX 2020 konsept telefonu gibi sabit bir mikro gimbal ile gelmesi muhtemel. Bu da X50'nin fotoğraf ve video çekerken normal OIS sistemlerinden daha iyi stabilizasyon sunmasını sağlayacak. Öte yandan, Vivo X50 akıllı telefonun, üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Delikli bir ekrana sahip olması beklenen akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili henüz çok fazla şey bilinmiyor.

    Ancak, resmi lansmana birkaç hafta kala şirketin sosyal medyada teknik özellikleri ve önemli detayları paylaşmaya başlaması beklenirken, fiyatlandırma ve stok durumu ayrıntıları ise 1 Haziran'da açıklanacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 48 dk. PlayStation 5, RTX 2080'li bir PC'den daha güçsüz 2 sa. Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor 3 sa. Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Vivo X50 Pro'nun kamera detaylarını gösteren resmi bir video paylaşıldı Sonraki FBI sonunda El-Kaide bağlantılı saldırganın iPhone şifresini kırdı 4 sa. 2si Bilmez | Normal-Leşme! 4 sa. Mozilla, Firefox 84'ü piyasaya sürerek Flash desteğini tamamen sonlandıracak 4 sa. iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler 4 sa. 18 Mayıs koronavirüs tablosu: İyileşme sürüyor 5 sa. 2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı 5 sa. Youtube artık 720p çözünürlüğü HD olarak işaretlemiyor 5 sa. Monster'da Bu Hafta - Hellblade: Senua's Sacrifice 6 sa. The Umbrella Academy'nin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı 7 sa. Microsoft: Açık kaynaklı yazılım hakkında yanıldık 7 sa. Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi belli oldu 7 sa. Epic Store'dan önemli hamle: İndirimden hemen önce aldığınız oyunlar için 'kısmi iade' başladı 8 sa. Netflix'in yeni Spike Lee filmi Da 5 Bloods'tan ilk fragman geldi 8 sa. Kablosuz kulaklığına isim arayan Poco anket başlattı 9 sa. Samsung, Sony IMX700'e rakip yeni bir kamera sensörü geliştiriyor 9 sa. Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir 9 sa. Doğada bir yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişeler geliştiriliyor 10 sa. Yeni nesil Volkswagen Golf'teki yazılım problemi, teslimatların durmasına neden oldu 10 sa. Fallout: New Vegas modu, Fallout 4: New Vegas’ın kısa oynanış videosu paylaşıldı 11 sa. Formula-E'de mücadele edecek ilk Türk-İtalyan takım için çalışmalar başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi