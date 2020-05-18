Vivo X50 Pro'nun kamera detaylarını gösteren resmi bir video paylaşıldı

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Vivo, en yeni Vivo X50 akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için 1 Haziran tarihinde Çin'de bir lansman etkinliği planladı. Şirketin bu lansmanda X50, X50 Lite ve X50 Pro olmak üzere üç akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Şirket şimdi ise yaklaşmakta olan X50 akıllı telefonun gelişmiş kamera özelliklerini tanıttı. Resmi lansmana sadece birkaç hafta kala, Vivo X50 Pro'nun kamera modülü şirket tarafından resmi olarak gün yüzüne çıkarıldı. Yayınlanan tanıtım videosu, X50 Pro'nun odak uzaklığı 16-135 mm olan ultra büyük bir birincil kamera sensörüne sahip olduğunu ve 5x optik zoom ile 10x dijital zoom'u desteklediğini gösteriyor. Şirket tarafından paylaşılan teaser'a ve özelliklere göre, sensör hareket edebilecek ve görüntü sabitleme teknolojisi sunacak.

Mikro gimbal ile gelebilir

Şirket bunu doğrulamamış olsa da, yaklaşan akıllı telefonun APEX 2020 konsept telefonu gibi sabit bir mikro gimbal ile gelmesi muhtemel. Bu da X50'nin fotoğraf ve video çekerken normal OIS sistemlerinden daha iyi stabilizasyon sunmasını sağlayacak. Öte yandan, Vivo X50 akıllı telefonun, üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Delikli bir ekrana sahip olması beklenen akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili henüz çok fazla şey bilinmiyor.

Ancak, resmi lansmana birkaç hafta kala şirketin sosyal medyada teknik özellikleri ve önemli detayları paylaşmaya başlaması beklenirken, fiyatlandırma ve stok durumu ayrıntıları ise 1 Haziran'da açıklanacak.

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