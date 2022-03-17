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    Vivo X80 Pro, 50MP'lik Sony IMX8 ana kameraya sahip olabilir

    Vivo'nun yeni amiral gemisi modeli Vivo X80 Pro, görünüşe göre 50MP'lik Sony IMX8 ana kamera ile birlikte geliyor. İşte Vivo X80 Pro'nun bilinen tüm özellikleri.
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    Vivo X80 Pro, 50MP'lik Sony IMX8 ana kameraya sahip olabilir
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    Vivo yakında yeni amiral gemisi modellerini içerisinde barındıran Vivo X80 serisini tanıtacak. Seri bünyesinde Vivo X80, Vivo X80 Pro ve Vivo X80 Pro Plus modellerini piyasaya sürecek olan şirket, bugün Vivo X80 Pro ile sızıntılara konu oluyor. İddialara göre Vivo X80 Pro Sony imzalı 50MP'lik IMX8 serisi sensör ile birlikte geliyor.

    Vivo X80 Pro'nun detayları

    Geçtiğimiz günlerde özellikleri ile karşımıza çıkan Vivo X80 Pro, şimdi kamerası hakkında bazı detayları ortaya döktü. Bugün gelen sızıntılar Vivo X80 Pro'nun kamera detaylarını ortaya koyuyor. DigitalChatStation'ın paylaşımına göre Vivo X80 Pro arka tarafında 50MP'lik Sony IMX8 serisi sensörü taşıyacak. Bu sayede gayet yüksek bir kamera performansı sunması beklenilen cihazın, işlemci detayları da DigitalChatStation tarafından paylaşılmış.

    Vivo X80 Pro, 50MP'lik Sony IMX8 ana kameraya sahip olabilir

    Aynı yazı içerisinde cihazın Dimensity 9000 yonga seti ile geleceğini de söyleyen sızıntı sahibi, bu sayede daha önceden gelen sızıntıları da doğrulamış oldu. Daha öncesinde cihazın 50MP + 12MP + 12MP + 12MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını öğrenmiştik. Görünüşe göre Vivo X80 Pro gerçekten böyle bir kamera grubu ile pazara giriş yapacak. 

    Öte yandan yine sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile gelecek olan cihaz, 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunacak. İşlemcisini 6GB ve 8GB LPDDR5 RAM bellekleri ile destekleyecek olan cihaz, elektriksel anlamda gücünü 4700mAh'lik bataryasından alacak. Bu batarya ise muhtemelen 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjı destekliyor olacak. Fiyatının ise tahminen 900 Dolar olması bekleniyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 15 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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