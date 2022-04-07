Vivo X80 Pro Plus Geekbench'te göründü

Vivo X80 ve X80 Pro şimdiye kadar bazı bilgiler ile karşımıza çıktı. Ancak serinin en güçlü modeli Vivo X80 Pro+ henüz bugün kendini gösterdi. Geekbench'te karşımıza çıkan X80 Pro Plus görünüşe göre çok güçlü bir işlemci ile birlikte geliyor. İşte Vivo X80 Pro+'ın detayları.

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Vivo X89 Pro Plus Snapdragon 8 Gen 1 ile geliyor

Bugün Geekbench'te karşımıza çıkan Vivo X80 Pro Plus, Geekbench üzerinde Vivo V2145 model numarası ile gözüküyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile birlikte gelen Vivo X80 Pro+ Geekbench'te 12GB RAM belleğini de sergiliyor.

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Android 12 işletim sistemi, güçlü işlemcisi ve 12GB RAM belleği ile Geekbench'te tek çekirdek testinden 1209 puan alan X80 Pro Plus, çoklu çekirdek testinden ise 3330 puan almayı başarıyor. Tabi burada Snapdragon 8 Gen 1 büyük rol oynuyor.

Öte yandan söylentilere göre 6,78 inç büyüklüğünde QHD+ AMOLED bir ekranla gelecek olan cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. 50MP'lik bir ana kamera ve 48MP'lik ultra geniş açılı kameraya sahip olacak olan Vivo X80 Pro+ yaklaşık 1000 Dolar gibi bir fiyat ile pazara sürülecek.

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