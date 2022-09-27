vivo X80 Pro+ iptal edildi, vivo X90 Pro+ yolda

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Vivo markasının ay içerisinde duyurması beklenen amiral gemisi vivo X80 Pro+ için şok bir haber geldi. Firma sebepsiz bir şekilde yeni modelin çıkışını iptal etmiş durumda. Yerine ise daha iyisi geliyor.

vivo X80 Pro+ gelmeyecek

Yapılan açıklamaya göre vivo X80 Pro+ amiral gemisi iptal edildi. Bununla ilgili herhangi bir sebep belirtilmemiş ancak kaynaklar tüm odak noktasının vivo X90 Pro+ amiral gemisine kaydırıldığını belirtiyor.

Vivo X80 Pro Plus, Eylül ayında piyasaya sürülebilir 1 ay önce eklendi

vivo X90 Pro+ modeli Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile gelecek ilk akıllı telefonlardan birisi olmaya hazırlanıyor. Samsung E6 AMOLED ekrana sahip model LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama standardı ile de adından söz ettirecek. Ayrıca 1 inçlik bir ana sensör ve yenilikçi bir veri işleme sistemine sahip telefoto sensör de dikkat çekecek. Modelin Aralık ayında tanıtılacağı iddia ediliyor.

vivo X80 Pro+ amiral gemisinin ise Snapdragon 8+ Gen 1, Samsung E5 AMOLED ekran, 4700mAh batarya, 120W hızlı şarj şeklinde özelliklere sahip olması bekleniyordu. Yani aslında iptal edilmesi daha iyi olmuş denebilir.

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vivo X80 Pro Plus modelinden kötü haber