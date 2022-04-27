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    Vivo X80 Pro; Snapdragon 8 Gen 1 veya Dimensity 9000 ile gelecek

    vivo X80 Pro akıllı telefon modelinde bölgeye göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Dimensity 9000 yonga seti ile geliyor. Ayrıca gelişmiş kamera sistemi ve daha verimli ekran teknolojileri sunuyor. 
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    vivo X80 Pro
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    Vivo markasının merakla beklenen amiral gemisi vivo X80 Pro nihayet resmiyet kazandı. Modelin en önemli özelliği bölgeye göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Dimensity 9000 yonga seti ile gelecek olması. 

    Vivo X80 Pro özellikleri 

    • 6.78 inçlik Samsung E5 LTPO2 kavisli AMOLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 1 veya Dimensity 9000
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 256GB/512GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP+12MP+8MP+48MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4700mAh batarya
    • 80W kablolu, 50W kablosuz şarj
       

    Vivo X80 Pro fiyatı
    Vivo X80 Pro 8GB/256GB  SD 8 Gen 1  840$
    Vivo X80 Pro 12GB/256GB SD 8 Gen 1/Dimensity 9000 915$
    Vivo X80 Pro 12GB/512GB  SD 8 Gen 1/Dimensity 9000 1020$

    Vivo X80 Pro modeli özellikle ekran ve kamera tarafındaki iyileştirmelerle dikkat çekiyor. LTPO2 ekran enerji verimliliği olarak bir adım öne çıkıyor.  1Hz-120Hz arasında tazeleme hızı dinamik değişebilirken ultrasonik parmak izi okuyucu yüzde 38.7 daha fazla alanı tarayabiliyor. 

    50MP çözünürlüğünde ana sensör 1/1.3 inçlik özel bir Samsung ISOCELL GNV temelinde geliştirilmiş. OIS destekli sensör f/1.57 diyafram aralığına sahip. Ayrıca lazer otomatik odaklama ve Pixel Shift teknolojisi ile destekleniyor. 

    12MP çözünürlüğünde Sony IMX663 sensör 2x yakınlaştırma sunarken (gimbal?) OIS ile desteklenmiş. 8MP çözünürlüğünde 5x telefoto sensör yine OIS destekli. Yanında ise 48MP Sony IMX598 geniş açılı sensör yer alıyor. vivo V1+ yongası ise kamera yüklerini üstlenerek daha başarılı işler ortaya çıkarıyor. 

    Telefonun diğer özellikleri arasında 27 katmanlı buhar odası barındıran soğutma sistemi, HiFi ses, IP68 dayanıklılık sertifikası yer alıyor. Vivo X80 Pro satışları kısa süre içerisinde başlamış olacak. 
     

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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