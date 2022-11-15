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    Vivo X90, Geekbench'te göründü: Dimensity 9200 ile geliyor

    22 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen Vivo X90 serisi detaylanıyor. Bugün serinin ana modeli Vivo X90, MediaTek Dimensity 9200 ile Geekbench'te göründü. Akıllı telefon neler sunuyor? İşte detaylar
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    Vivo X90, Geekbench'te göründü: Dimensity 9200 ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, 22 Kasım’da yeni nesil akıllı telefon ailesi Vivo X90 serisini piyasaya sürecek. Vivo X90, Vivo X90 Pro ve Vivo X90 Pro+ olmak üzere toplam üç modelden oluşacak serinin, Dimensity 9200 ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga setlerinden güç alması bekleniyor. Bugün serinin ana modeli Vivo X90, Geekbench’te gün yüzüne çıktı.

    Vivo X90 neler sunacak?

    V2243A model numarasıyla Geekbench kıyaslama platformunda görüntülenen Vivo X90, tek bir 3,05 GHz çekirdek, üç 2,85 GHz çekirdek ve dört 1,80 GHz çekirdekten oluşan yonga setiyle, Dimensity 9200’den güç alacağını doğruluyor. Bununla birlikte kaputun altında 12GB RAM kapasitesi ile donatılan yeni telefon, tek çekirdek testlerinde 1353, çoklu çekirdekte ise 4055 puana imza atıyor.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo X90, ekran altı parmak izi tarayıcı desteğiyle 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED ekrana sahip olacak. Buna ek olarak 120W hızlı şarj destekli 4,700 mAh pil ile gelecek yeni telefonun, 8 GB RAM/128 GB depolama, 8 GB RAM/256 GB depolama, 12 GB RAM/256 GB depolama ve 12 GB RAM/512 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulması bekleniyor. 

    Akıllı telefonun kamera tarafında neler sunacağı ise henüz bilinmiyor. Merak edilen tüm ayrıntıların önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyleyebiliriz.

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