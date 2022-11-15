Vivo X90, Geekbench'te göründü: Dimensity 9200 ile geliyor

Vivo X90 neler sunacak?
V2243A model numarasıyla Geekbench kıyaslama platformunda görüntülenen Vivo X90, tek bir 3,05 GHz çekirdek, üç 2,85 GHz çekirdek ve dört 1,80 GHz çekirdekten oluşan yonga setiyle, Dimensity 9200’den güç alacağını doğruluyor. Bununla birlikte kaputun altında 12GB RAM kapasitesi ile donatılan yeni telefon, tek çekirdek testlerinde 1353, çoklu çekirdekte ise 4055 puana imza atıyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Vivo X90, ekran altı parmak izi tarayıcı desteğiyle 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED ekrana sahip olacak. Buna ek olarak 120W hızlı şarj destekli 4,700 mAh pil ile gelecek yeni telefonun, 8 GB RAM/128 GB depolama, 8 GB RAM/256 GB depolama, 12 GB RAM/256 GB depolama ve 12 GB RAM/512 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulması bekleniyor.
Akıllı telefonun kamera tarafında neler sunacağı ise henüz bilinmiyor. Merak edilen tüm ayrıntıların önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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