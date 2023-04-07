Vivo X90S geliyor: Dimensity 9200+ işlemcili ilk telefonlardan biri olacak

Bu ay veya Mayıs ayında duyurulması beklenen yeni MediaTek işlemci Dimensity 9200+, ilk iQOO Neo 8 modeline güç verecek. Digital Chat Station’ın Weibo üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Vivo X90S modeli Dimensity 9200 Plus işlemci ile gelecek.

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Bilindiği üzere, Vivo X90 serisinde Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus olmak üzere üç model bulunuyor. Pro+ modelinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bulunurken, diğer iki modelde Dimensity 9200 bulunuyor. Vivo X90S’e de Dimensity 9200+ güç verecek. Dimensity 9200 Plus’ın AnTuTu puanının 1.350.000 civarında olduğu biliniyor. Dimensity 9200+’ın Snapdragon 8 Gen 2’den daha iyi performans sunması bekleniyor.

Vivo X90S’in teknik özelliklerine ilişkin henüz bir bilgi yok. Çin’de satılan X90 Pro Plus’ın Dimensity işlemcili versiyonu olma ihtimali var. Vivo X90 Pro+ özelliklerini hatırlayacak olursak; 6.78 inç QHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 12GB LPDDR5x RAM, 512GB UFS 4.0 depolama, 4700 mAh batarya, 32MP ön kamera ve 50.3MP ana, 48MP ultra geniş, 50MP telefoto, 64MP periscope zoom kameradan oluşan arka kamera kurulumu ile geliyor.

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Vivo X90S, Dimensity 9200+ işlemci ile gelecek