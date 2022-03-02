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    Vivo Y33s 5G tanıtıldı: Dimensity 700 işlemci, 5.000 mAh pil ve 205 dolar fiyat

    Vivo beşinci nesil ağları destekleyen uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon çıkardı. Vivo Y33s 5G isimli model yüksek kapasiteli batarya ve Android 12 işletim sistemiyle geliyor.
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    Vivo Y33s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çinli Vivo markası yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon tanıttı. Vivo Y33s 5G olarak adlandırılan model geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürülen Helio G80 işlemcili Y33s'in 5G destekli versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

    Akıllı telefon MediaTek Dimensity 700 yonga setine sahip. Bu platforma 4/6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Yetersiz gelmesi durumunda cihazın hafızasını microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletmek mümkün.

    Vivo Y33s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Vivo Y33s 5G modelinde 1600 x 720 piksel çözünürlük sunan 6.51 inç IPS ekrana yer verilmiş. Paneldeki damla çentik 8 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Arka panelde ise 13 + 2 megapiksel sensörlü çift kamera var.

    3 konfigürasyonda sunuluyor

    Cihazda USB Type-C üzerinden 18 watt hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh pil bulunuyor. Kutudan Android 12 tabanlı OriginOS Ocean yüklü şekilde çıkan akıllı telefonun siyah, mavi ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

    Vivo Y33s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Vivo Y33s 5G Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Cihazın diğer pazarlarda ne zaman çıkış yapacağı ise henüz bilinmiyor. 4/128, 6/128 ve 8/128 GB konfigürasyonlarda sunulan akıllı telefonun fiyat etiketleri aşağıda yer alıyor.

    Vivo Y33s 5G Özellikleri

    • Ekran: 6.51 inç IPS, 1600 x 720 piksel
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 700
    • RAM: 4/6/8 GB
    • Depolama: 128 GB (microSD desteği)
    • İşletim sistemi: Android 12 (OriginOS Ocean)
    • Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh
    • Renk seçenekleri: Siyah, Mavi, Pembe

    Vivo Y33s 5G Fiyatları

    • Vivo Y33s 5G [4 + 128 GB] - 205 dolar
    • Vivo Y33s 5G [6 + 128 GB] - 220 dolar
    • Vivo Y33s 5G [8 + 128 GB] - 255 dolar
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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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