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    Vivo Y36'nın canlı görüntüsü internete düştü: İşte özellikleri

    Çinli teknoloji devi Vivo yakında uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Lansman yaklaşırken Vivo Y36 olarak adlandırılan cihazın yeni bir fotoğrafı yayınlandı.
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    Vivo Y36'nın canlı görüntüsü internete düştü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo, 25 Mayıs'ta yeni bir bütçe dostu akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Y serisi altında piyasaya sürülecek cihazın teknik özelliklerini listeleyen bir mikro site zaten yayınlanmıştı. Şimdi ise Vivo Y36 isimli modelin canlı görüntüleri internete düştü.

    Yayınlanan fotoğraf akıllı telefonu siyah ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle gösteriyor. Cihaz delikli düz bir ekranın yanı sıra çift arka kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Vivo Y36 ile ilgili netleşen diğer özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz.

    Vivo Y36'nın canlı görüntüsü internete düştü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Vivo Y36 özellikleri

    Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon 6.8 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Snapdragon 680 yonga seti, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya da konuşuluyor. Fiyat etiketi ise konusunda ise bir bilgi yok.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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