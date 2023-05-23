Vivo Y36'nın canlı görüntüsü internete düştü: İşte özellikleri

Yayınlanan fotoğraf akıllı telefonu siyah ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle gösteriyor. Cihaz delikli düz bir ekranın yanı sıra çift arka kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Vivo Y36 ile ilgili netleşen diğer özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz.
Vivo Y36 özellikleri
Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon 6.8 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Snapdragon 680 yonga seti, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya da konuşuluyor. Fiyat etiketi ise konusunda ise bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.