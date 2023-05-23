Vivo Y36'nın canlı görüntüsü internete düştü: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Vivo, 25 Mayıs'ta yeni bir bütçe dostu akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Y serisi altında piyasaya sürülecek cihazın teknik özelliklerini listeleyen bir mikro site zaten yayınlanmıştı. Şimdi ise Vivo Y36 isimli modelin canlı görüntüleri internete düştü.

Volvo Trucks tarihi sipariş aldı: 1.000 adet elektrikli kamyon 1 gün önce eklendi

Yayınlanan fotoğraf akıllı telefonu siyah ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle gösteriyor. Cihaz delikli düz bir ekranın yanı sıra çift arka kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Vivo Y36 ile ilgili netleşen diğer özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz.

Tam Boyutta Gör

Vivo Y36 özellikleri

Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon 6.8 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Snapdragon 680 yonga seti, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya da konuşuluyor. Fiyat etiketi ise konusunda ise bir bilgi yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.