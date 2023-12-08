Vivo Y36i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo Y36i, MediaTek’in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyor. Honor Play 50 Plus ve Vivo Y35 Plus modellerine de güç veren işlemci, 7nm üretim sürecinden geçiyor. 4GB RAM (+4GB sanal bellek) ve 128GB depolama ile gelen telefon, 6.56 inç, 720x1612 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 840 nit parlaklık sunan, su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. Arkada 13 megapiksel ana kamera ve netliği artırmaya yardımcı anti-stroboskopik sensörden oluşan ikili kamera düzeni, önde 5 megapiksel kamera bulunuyor. Yanda parmak izi okuyuculu telefon, 15w şarjı destekleyen (Vivo hızlı şarj olarak tanımlıyor) 5000 mAh bataryaya sahip.
Vivo Y36i fiyatı
Vivo Y36i, mor, gri ve altın renkte geliyor. Telefonun fiyatı 170 dolar.
Vivo Y36i özellikleri
- Ekran: 6.56 inç, 1612x720, 90Hz, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
- Bellek: 4GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 128GB (UFS 2.2)
- Arka kamera: 13MP f/2.2
- Ön kamera: 5MP f/1.8
- Batarya: 5000 mAh, 15W
- Yazılım: Android 13, Origin OS 3
- Boyut ve ağırlık: 163.74 x 75.43 x 8.09mm, 186 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.