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    Vivo Y36i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. S18 serisinin kamera özelliklerini paylaşan üretici, yeni orta seviye akıllı telefon Vivo Y36i modelini tanıttı.    
    Vivo Y36i özellikleri & fiyatı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de de satışta olan Vivo Y36 modelinin ardından geçtiğimiz ay Vivo Y36m gelmişti. Şimdi Vivo Y36i modeli tanıtıldı. Vivo Y36 özelliklerine baktığımızda bu modeli giriş orta sınıf segmente konumlandırabiliriz.

    Vivo Y36i, MediaTek’in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyor. Honor Play 50 Plus ve Vivo Y35 Plus modellerine de güç veren işlemci, 7nm üretim sürecinden geçiyor. 4GB RAM (+4GB sanal bellek) ve 128GB depolama ile gelen telefon, 6.56 inç, 720x1612 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 840 nit parlaklık sunan, su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. Arkada 13 megapiksel ana kamera ve netliği artırmaya yardımcı anti-stroboskopik sensörden oluşan ikili kamera düzeni, önde 5 megapiksel kamera bulunuyor. Yanda parmak izi okuyuculu telefon, 15w şarjı destekleyen (Vivo hızlı şarj olarak tanımlıyor) 5000 mAh bataryaya sahip.

    Vivo Y36i fiyatı

    Vivo Y36i, mor, gri ve altın renkte geliyor. Telefonun fiyatı 170 dolar.

    Vivo Y36i özellikleri

    • Ekran: 6.56 inç, 1612x720, 90Hz, LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
    • Bellek: 4GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 128GB (UFS 2.2)
    • Arka kamera: 13MP f/2.2
    • Ön kamera: 5MP f/1.8
    • Batarya: 5000 mAh, 15W
    • Yazılım: Android 13, Origin OS 3
    • Boyut ve ağırlık: 163.74 x 75.43 x 8.09mm, 186 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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