Tam Boyutta Gör Türkiye’de de satışta olan Vivo Y36 modelinin ardından geçtiğimiz ay Vivo Y36m gelmişti. Şimdi Vivo Y36i modeli tanıtıldı. Vivo Y36 özelliklerine baktığımızda bu modeli giriş orta sınıf segmente konumlandırabiliriz.

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Vivo Y36i, MediaTek’in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyor. Honor Play 50 Plus ve Vivo Y35 Plus modellerine de güç veren işlemci, 7nm üretim sürecinden geçiyor. 4GB RAM (+4GB sanal bellek) ve 128GB depolama ile gelen telefon, 6.56 inç, 720x1612 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 840 nit parlaklık sunan, su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. Arkada 13 megapiksel ana kamera ve netliği artırmaya yardımcı anti-stroboskopik sensörden oluşan ikili kamera düzeni, önde 5 megapiksel kamera bulunuyor. Yanda parmak izi okuyuculu telefon, 15w şarjı destekleyen (Vivo hızlı şarj olarak tanımlıyor) 5000 mAh bataryaya sahip.

Vivo Y36i fiyatı

Vivo Y36i, mor, gri ve altın renkte geliyor. Telefonun fiyatı 170 dolar.

Vivo Y36i özellikleri

Ekran : 6.56 inç, 1612x720, 90Hz, LCD

: 6.56 inç, 1612x720, 90Hz, LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6020

: MediaTek Dimensity 6020 Bellek : 4GB RAM (LPDDR4x)

: 4GB RAM (LPDDR4x) Depolama : 128GB (UFS 2.2)

: 128GB (UFS 2.2) Arka kamera : 13MP f/2.2

: 13MP f/2.2 Ön kamera : 5MP f/1.8

: 5MP f/1.8 Batarya : 5000 mAh, 15W

: 5000 mAh, 15W Yazılım : Android 13, Origin OS 3

: Android 13, Origin OS 3 Boyut ve ağırlık: 163.74 x 75.43 x 8.09mm, 186 g

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Vivo Y36i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı