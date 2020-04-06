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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo Y50 tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil

    Vivo bugün yeni orta sınıf akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı. Vivo Y50 olarak adlandırılan cihaz dörtlü arka kamera sistemi ve 5.000 mAh pille geliyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo Y50 tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil
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    Çinli teknoloji devi Vivo bugün yeni bir orta sınıf telefon çıkardı. Vivo Y50 olarak adlandırılan cihaz uygun fiyata yüksek kamera performansı ve pil ömrü vadediyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı"

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    Akıllı telefon, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle fiziksel lansman etkinlikleri askıya alındığı için Facebook üzerinden duyuruldu.

    Vivo Y50 Özellikleri

    Vivo Y50, Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlükte 6.53 inç ekran taşıyor. Panelin sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıran bir delik var.

    Gücünü Qualcomm Snapdragon 665 işlemci ve 8 GB RAM'den alan cihazın dahili depolama alanı 128 GB. Ancak şu an için microSD kart desteğinin olup olmadığını bilmiyoruz.

    Vivo Y50 tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil
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    Vivo Y50 Fiyat Etiketi

    Vivo Y50'nin arkasında 13 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Ön kamera özellikleri henüz açıklanmadı.

    Akıllı telefon hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik pilden besleniyor. Mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulan Vivo Y50'nin fiyat etiketi ise 249 dolar.



    https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/vivo-y50-price-usd-249-launch-specifications-features-2206821 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    armutsever 2 gün en beğenilen
    6.53 inç az bence 8 yapın 10 yapın 20 yapın. Herkes zaten büyük ekran müptelası, 5.5 inç veya daha altında performanslı telefon yaparsa bir üretici batar zaten. Sakın küçük ekran düşünmeyin aman lütfen daha büyük olsun.
    6.53 inç az bence 8 yapın 10 yapın 20 yapın. Herkes zaten büyük ekran müptelası, 5.5 inç veya daha altında performanslı telefon yaparsa bir üretici batar zaten....
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    harputt23 (Ali Ak) 2 gün
    Herşey iyi de 6.53 inç çok fazla ... 6 inç yapın şunu illa cebimizde büyük birşey mi tasiyacagiz
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    armutsever 2 gün en beğenilen
    6.53 inç az bence 8 yapın 10 yapın 20 yapın. Herkes zaten büyük ekran müptelası, 5.5 inç veya daha altında performanslı telefon yaparsa bir üretici batar zaten. Sakın küçük ekran düşünmeyin aman lütfen daha büyük olsun.
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    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Çok güzel duruyor
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