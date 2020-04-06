Vivo Y50 tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil

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Çinli teknoloji devi Vivo bugün yeni bir orta sınıf telefon çıkardı. Vivo Y50 olarak adlandırılan cihaz uygun fiyata yüksek kamera performansı ve pil ömrü vadediyor.

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Vivo Y50 Özellikleri

Vivo Y50, Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlükte 6.53 inç ekran taşıyor. Panelin sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıran bir delik var.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 665 işlemci ve 8 GB RAM'den alan cihazın dahili depolama alanı 128 GB. Ancak şu an için microSD kart desteğinin olup olmadığını bilmiyoruz.

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Vivo Y50 Fiyat Etiketi

Vivo Y50'nin arkasında 13 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Ön kamera özellikleri henüz açıklanmadı.

Akıllı telefon hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik pilden besleniyor. Mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulan Vivo Y50'nin fiyat etiketi ise 249 dolar.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/vivo-y50-price-usd-249-launch-specifications-features-2206821

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