Vivo Y78 Plus detaylanıyor: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Y serisi ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Vivo Y78 Plus, lansmandan önce TENAA sertifika sitesinde görüntülendi. Peki yaklaşan akıllı telefon neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

Vivo Y78 Plus özellikleri

Ekran görünütlerine göre ''Vivo V2271A'' model numarasıyla listelenen Vivo Y78 Plus, üç sensörden oluşan bir arka kamera kurulumu ve 5.000mAh boyutlarında pilden destek alacak. Bununla birlikte mevcut söylentiler akıllı telefonun yalnızca Çin'e özel olacağını öne sürüyor. Ancak vivo Y78 olarak adlandırılan daha hafif küresel bir versiyon ile karşılaşabiliriz. Nitekim Vivo Y77, uluslararası pazarda varlık göstermişti.

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Sızıntılara göre Vivo Y78 Plus, Dimensity yonga seti, 120Hz veya daha yüksek Full HD+ panel ve 120W'a kadar hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefon hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bizimle kalmayı unutmayın.

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