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    Anlık Bildirim

    Vivo Y78 Plus detaylanıyor: İşte beklenen özellikler

    Vivo, Çin'de önemli bir satış başarısına imza atan Vivo Y77 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Vivo Y78 Plus'ın kilit özellikleri lansmandan önce belli oldu.
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    Vivo Y78 Plus detaylanıyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Y serisi ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Vivo Y78 Plus, lansmandan önce TENAA sertifika sitesinde görüntülendi. Peki yaklaşan akıllı telefon neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

    Vivo Y78 Plus özellikleri

    Ekran görünütlerine göre ''Vivo V2271A'' model numarasıyla listelenen Vivo Y78 Plus, üç sensörden oluşan bir arka kamera kurulumu ve 5.000mAh boyutlarında pilden destek alacak. Bununla birlikte mevcut söylentiler akıllı telefonun yalnızca Çin'e özel olacağını öne sürüyor. Ancak vivo Y78 olarak adlandırılan daha hafif küresel bir versiyon ile karşılaşabiliriz. Nitekim Vivo Y77, uluslararası pazarda varlık göstermişti.

    Sızıntılara göre Vivo Y78 Plus, Dimensity yonga seti, 120Hz veya daha yüksek Full HD+ panel ve 120W'a kadar hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefon hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bizimle kalmayı unutmayın. 

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    ugah6aiw 6 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 8 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 8 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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