Vivo Y78 Plus detaylanıyor: İşte beklenen özellikler

Vivo Y78 Plus özellikleri
Ekran görünütlerine göre ''Vivo V2271A'' model numarasıyla listelenen Vivo Y78 Plus, üç sensörden oluşan bir arka kamera kurulumu ve 5.000mAh boyutlarında pilden destek alacak. Bununla birlikte mevcut söylentiler akıllı telefonun yalnızca Çin'e özel olacağını öne sürüyor. Ancak vivo Y78 olarak adlandırılan daha hafif küresel bir versiyon ile karşılaşabiliriz. Nitekim Vivo Y77, uluslararası pazarda varlık göstermişti.
Sızıntılara göre Vivo Y78 Plus, Dimensity yonga seti, 120Hz veya daha yüksek Full HD+ panel ve 120W'a kadar hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefon hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bizimle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)