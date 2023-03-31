Vivo Y78+ ufukta göründü: 44W hızlı şarj ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında bütçe ve amiral gemisi modeller ile adından çokça bahsettiren Vivo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Vivo Y78+ modelinin özellikleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki yeni bütçe modeli beraberinde neler getiriyor? İşte detaylar

Vivo Y78+ özellikleri

TENAA sertifikasyon listeleri, orta segment rekabetine dahil olacak Vivo Y78+ modelinin selefi ile benzer 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacağını doğruladı. Buna ek olarak veri tabanında ''V2271A'' model numarasıyla görüntülenen telefon, orta sınıfta görmeye alışık olmadığımız 44W’a hızlı şarj desteği ile gelecek.

Bilmeyenler için 2022 yılında vitrine çıkan Vivo Y77, 6,58 inç boyutlarında LCD ekran, 50+2MP kamera, 18W hızlı şarj destekli pil ve Mediatek MT6833P Dimensity 810 platformu ile kullanıcılara sunuldu. Bu bağlamda yaklaşan cihazın özellikle şarj sürelerinde büyük bir yükseltme içereceğini söyleyebiliriz.

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Ayrıca sertifika listeleri, Y78+ modelinin üçlü kamera düzeni ile geleceğini belirtiyor. Bu sensörlerin detayları ve cihazın ekran boyutu, işlemcisi, RAM ve depolama seçenekleriyle ilgili bilgiler ise şimdilik açıklanmadı. Ancak Vivo Y78 Plus'ın sertifikasyon aşamasını tamamlandığını düşünürsek, çok yakında vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.

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