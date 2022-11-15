Vodafone Türkiye, 2022-23 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, Nisan’da başlayan 2022-2023 mali yılının Nisan-Eylül 2022 aylarını kapsayan 6 aylık ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Şirketin mobil abone sayısı 25,3 milyona, sabit genişbant abonesi ise 1,4 milyona yükseldi.

Vodafone servislerinden 11,5 milyar TL gelir elde etti

Mali raporunda servis gelirlerine ve dijital etkileşime vurgu yapan Vodafone Türkiye, söz konusu dönemde 11,5 milyar TL servis geliri elde ettiğini duyurdu. Geçen yılın aynı döneminde 8,2 milyar TL servis geliri elde edilmişti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 4,2 milyar TL’ye yükseldi.

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25,3 milyon aboneye yükseldi. M2M (Makinelerarası İletişim) aboneleri de dahil edildiğinde toplam mobil abone sayısı 28,4 milyon aboneye yükseliyor. Abonelerin 17,6 milyonu faturalı hat kullanıyor.

Mobil internet kullanımı yüzde 22,5 arttı

Müşterilerin Nisan-Eylül 2022 aylarını kapsayan 6 aylık dönemdeki toplam mobil internet kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 artarak 1.996 petabyte’a yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi kanalları kullanan aktif müşteri sayısı 17,9 milyona ulaştı. Bu platformlardaki aylık toplam işlem sayısı ise 442 milyona çıktı.

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Vodafone Yanımda uygulamasına bu sene Her Şey Yanımda isminde e-ticaret pazaryeri özelliği ve Süpermarket Yanımda isminde online market özelliği eklenmişti. Mali yılın ilk 6 ayında bu iki platformdaki toplam satış sayısı 2,5 milyonu aştı. Platformların ziyaret edilme sayısı 80 milyona yaklaştı. Vodafone ayrıca Vodafone Pay isminde online ödeme hizmeti de sunuyor. Vodafone Pay hizmetini kullanan abone sayısı 4,1 milyona ulaştı.

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2022-23 mali yılın ilk yarı yıl sonuçlarını duyuran Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 5G teknolojisinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son dönemde sektörümüzün gündeminde 5G’ye geçiş var. Bugün 83 ülkede 210 operatör 5G hizmetlerini başlattı. 5G’yi kucaklayan ülkeler arasına Türkiye’nin de en kısa sürede katılmasını diliyoruz. Beklentimiz, bir an evvel ihale takviminin ve detaylarının netleştirilerek duyurulması ve Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinin başlaması. 5G’ye geçişte pazarın gerçeklerine uygun sürdürülebilir, öngörülebilir bir yatırım ortamının sağlanması, sektörün 5G’den azami faydayı elde etmesini ve bunu ekonomiye katma değer olarak kazandırmasını sağlayacaktır. Vodafone olarak, ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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