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    Vodafone Herşey Yanımda'da Kasım indirimleri başladı!

    Vodafone’un e-ticaret pazaryeri platformunda Kasım indirimleri başladı. 50 TL üzerine 20 TL indirim ve net yüzde 15 indirim kampanyası başladı. Ayrıca alışveriş kadar faturalara indirim yapılıyor.
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    Vodafone Herşey Yanımda'da Kasım indirimleri başladı! Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un e-ticaret pazaryeri platformu Her Şey Yanımda’da İndirimi Bol Kasım kampanyası başladı. Kasım ayı boyunca indirimler devam edecek.

    Kasım ayı boyunca 50 TL ve üzeri tüm alışverişinizde anında 20 TL indirim uygulanıyor. Ayrıca çeşitli ürünlerde net yüzde 15 indirim kampanyası mevcut. 11.11’e özel olarak farklı kategorilerde en çok aranan ürünlerde bugün sınırlı süreli sürpriz fiyatlar sunuluyor. Her gün yenilenen “İkincisi 1 TL” kampanyası ile cep telefonu aksesuarlarından, ev ihtiyaçlarına çeşitli kategorilerde ikinci ürünü 1 TL’ye alma fırsatı sunuyor.

    Vodafone Herşey Yanımda'da Kasım indirimleri başladı! Tam Boyutta Gör

    Bu fırsatlara ek olarak Vodafone müşterileri, alışveriş yaptıkça tarife ücretlerine indirim kazanıyor. Her Şey Yanımda’dan alışveriş yapan Vodafone’lular için 150 TL üzeri tüm alışverişlerin %10’u kadar mobil tarifelere indirim sağlanıyor. Ayrıca, ilk alışverişe 15 GB, her alışverişe ise 5 GB hediye ediliyor. Kasım ayına özel tüm alışverişlerde kargo bedava fırsatı da sunuluyor.

    Vodafone Her Şey Yanımda, tıpkı e-ticaret sitelerindeki gibi hemen her kategoriden ürüne ev sahipliği yapıyor. Cep telefonu, elektronik, giyim, spor, outdoor, süpermarket, ev, yaşam, kişisel bakım gibi farklı kategorilerde 3 milyonu aşkın ürün satışta. Yaklaşık olarak 1.000 aktif mağaza faaliyet gösteriyor. Vodafone’lu olmayan kullanıcılar da Her Şey Yanımda’yı kullanıp fırsatlardan yararlanabiliyor.

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