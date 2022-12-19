Vodafone Her Şey Yanımda, 120 milyon kez ziyaret edildi

2022 yılında Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler, Oto Aksesuar olmak üzere 14 kategoride 3 milyondan fazla ürün satıldı. Bini aşkın mağaza aktif olarak faaliyet gösterdi.
Kasım ayında en çok satanlar açıklandı
Vodafone, Kasım ayını çeşitli kampanyalar ile kapattı. Sepette indirim, İkincisi 1 TL gibi fırsatlar düzenlendi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kasım ayının en çok satan ürünleri toz çamaşır deterjanı, erkek çorabı, çay, yürüyüş ayakkabısı ve bebek şampuanı oldu
2022’de Her Şey Yanımda’dan 150 TL üzeri alışveriş yapan Vodafone’lular alışverişlerinin yüzde 10’u kadar mobil tarifelerinde indirim kazandı. Alışverişlerini faturasına veya TL bakiyesine yansıtan Vodafone’lular 250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL iade kazanırken, ilk alışverişe 15 GB, her alışverişe ise 5 GB hediye kazanıyor. Tüm alışverişlerde kargo bedava fırsatı sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...