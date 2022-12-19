Vodafone Her Şey Yanımda, 120 milyon kez ziyaret edildi

Tam Boyutta Gör Vodafone’un e-ticaret pazaryeri platformu Vodafone Her Şey Yanımda’nın 2022 istatistikleri açıklandı. Vodafone Her Şey Yanımda ve Market Yanımda platformları 2022’de 120 milyon kez ziyaret edildi.

2022 yılında Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler, Oto Aksesuar olmak üzere 14 kategoride 3 milyondan fazla ürün satıldı. Bini aşkın mağaza aktif olarak faaliyet gösterdi.

Vodafone "net sıfır emisyon" hedefine doğru ilerliyor 1 hf. önce eklendi

Kasım ayında en çok satanlar açıklandı

Vodafone, Kasım ayını çeşitli kampanyalar ile kapattı. Sepette indirim, İkincisi 1 TL gibi fırsatlar düzenlendi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kasım ayının en çok satan ürünleri toz çamaşır deterjanı, erkek çorabı, çay, yürüyüş ayakkabısı ve bebek şampuanı oldu

2022’de Her Şey Yanımda’dan 150 TL üzeri alışveriş yapan Vodafone’lular alışverişlerinin yüzde 10’u kadar mobil tarifelerinde indirim kazandı. Alışverişlerini faturasına veya TL bakiyesine yansıtan Vodafone’lular 250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL iade kazanırken, ilk alışverişe 15 GB, her alışverişe ise 5 GB hediye kazanıyor. Tüm alışverişlerde kargo bedava fırsatı sunuluyor.

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