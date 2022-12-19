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    Vodafone Her Şey Yanımda, 120 milyon kez ziyaret edildi

    Vodafone'un e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda'da 2022'de 3 milyondan fazla ürün satıldı ve 120 milyon kez ziyaret edildi.                                       
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    Vodafone Her Şey Yanımda, 120 milyon kez ziyaret edildi Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un e-ticaret pazaryeri platformu Vodafone Her Şey Yanımda’nın 2022 istatistikleri açıklandı. Vodafone Her Şey Yanımda ve Market Yanımda platformları 2022’de 120 milyon kez ziyaret edildi.

    2022 yılında Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler, Oto Aksesuar olmak üzere 14 kategoride 3 milyondan fazla ürün satıldı. Bini aşkın mağaza aktif olarak faaliyet gösterdi.

    Kasım ayında en çok satanlar açıklandı

    Vodafone, Kasım ayını çeşitli kampanyalar ile kapattı. Sepette indirim, İkincisi 1 TL gibi fırsatlar düzenlendi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kasım ayının en çok satan ürünleri toz çamaşır deterjanı, erkek çorabı, çay, yürüyüş ayakkabısı ve bebek şampuanı oldu

    2022’de Her Şey Yanımda’dan 150 TL üzeri alışveriş yapan Vodafone’lular alışverişlerinin yüzde 10’u kadar mobil tarifelerinde indirim kazandı. Alışverişlerini faturasına veya TL bakiyesine yansıtan Vodafone’lular 250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL iade kazanırken, ilk alışverişe 15 GB, her alışverişe ise 5 GB hediye kazanıyor. Tüm alışverişlerde kargo bedava fırsatı sunuluyor.

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    AssetGroup 10 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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