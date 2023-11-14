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    Vodafone Türkiye, 2023-2024 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

    Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül 2023 aylarını kapsayan sonuçları açıkladı. Şirketin gelirleri, abone sayısı ve dijital servislerin kullanıcı sayısı duyuruldu.       
    Vodafone Türkiye, 2023-2024 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye için Nisan’da başlayan 2023-2024 mali yılının Nisan-Eylül 2023 aylarını kapsayan 6 aylık ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Şirketin mobil abone sayısı 25,4 milyona yükseldi.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Nisan-Eylül 2023 aylarında servis gelirleri 20,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 8,0 milyar TL’ye yükseldi.

    Mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 29,3 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 19,1 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

    Mobil veri kullanımı yüzde 22 arttı

    Mali yılın ilk 6 ayında, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22 artışla 2,403 petabyte'a yükseldi.

    Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyonu aştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 415 milyona ulaştı.

    "Her Şey Yanımda" 50 milyon ziyarete yaklaştı

    Dijital servislere öncelik veren Vodafone Türkiye’nin Her Şey Yanımda online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 50 milyona yaklaştı. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 4,8 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9,7 milyona, aylık sohbet sayısı ise 43 milyona yükseldi.

    Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2023-24 mali yılı ilk yarıyıl sonuçları hakkında şu açıklamayı yaptı:

    “Vodafone olarak, dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da bir yandan Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışırken, bir yandan da bu alanda gelişim fırsatlarını inceleyen, kamu politikası için önemli veriler sağlayan analizlerin üretilmesine liderlik ediyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız ‘Dijital Türkiye 2030’ raporunda, ülkemizin dijital dönüşüm sürecinin en önemli unsurları olan toplum, şirketler, devlet ve altyapıyı mercek altına aldık. Bu dört alanda Türkiye’nin dijital dönüşümdeki durumunu, potansiyel gelişim alanlarını ve olası ekonomik etkileri, gelişmiş ülkelerle karşılaştırmalı bir perspektifle değerlendirdik. Vodafone olarak, müşterilerimizin, ekosistemimizin ve ülkemizin dijital geleceğine fayda sağlayacak politikaların geliştirilmesine katkı vermeye hazırız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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