Vodafone Yanımda'ya Eğlence alanı eklendi: Youtube Premium 9,90TL

Tam Boyutta Gör Vodafone kullanıcılarının işlemler gerçekleştirebildiği Vodafone Yanımda uygulamasına yepyeni bir özellik eklendi. Kullanıcılar artık uygulamada bulunan Eğlence alanı üzerinden dizi, film, video ve online dil kurslarına kadar tüm servislere ulaşabilecek. Üstelik lansmana özel kampanyada YouTube Premium aboneliği 9,99 TL’ye sunuluyor.

Yanımda, tüm içerikleri tek çatıda topluyor

Vodafone Yanımda'nın ''Avantajlar'' sekmesine eklenen Eğlence alanı sayfasında, faturalı hat sahipleri için tüm içerikleri tek bir çatı altında toplandı. Bu kapsamda platforma dahil olan birçok özelliğe ''İzle Eğlen'', ''Kazan Eğlen'' ve ''Öğren Eğlen'' kategorilerinden ulaşabilecek. Böylece Vodafone, daha daha kullanıcı dostu bir deneyime geçiş yapıyor.

Tam Boyutta Gör Bunlar arasından ''İzle Eğlen'' bölümü, dizi, film ve video platformlarındaki aboneliklerinizi bir araya topluyor. Böylece Yanımda’ya eklenen indirimli BluTV ve Youtube Premium aboneliklerini tek bir fatura üzerinden satın alabiliyorsunuz. Ayrıca Vodafone, bu bölüme gelecekte daha fazla servisin ekleneceğini duyurdu.

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''Kazan Eğlen'' kategorisinde ise Her Şey Yanımda ürünleri dahil olmak üzere oyun ve ek GB kazandıran servisler mevcut. Üstelik ücretsiz oyunlara da ulaşabiliyorsunuz. Son kategori ''Öğren Eğlen'' bölümü, daha çok eğlence tabanlı. Yeni nesil dijital servislerin eklendiği bu bölümde Nefes Analizi Breath Hub, online dil kursu Busuu, çoçuklar için eğlenceli içerikler sağlayan Uppy ve astroloji gibi farklı servisler sunuluyor.

YouTube Premium ayda sadece 9,99 TL

Ayrıca Vodafone, Yanımda'ya eklenen Eğlence alanı özelliği kapsamında yeni bir kampanya duyurdu. Faturalı kullanıcılar, mobil ödeme fırsatı ile YouTube Premium üyeliğine aylık 29,99 TL yerine 9,99 TL'den ulaşabilecek. 3 ay ücretsiz YouTube Premium fırsatını içeren Red tarifesinde ise, hediyeli üyelik paketi sunuluyor.

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