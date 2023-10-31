Vodafone Yanımda'ya Eğlence alanı eklendi: Youtube Premium 9,90TL

Yanımda, tüm içerikleri tek çatıda topluyor
Vodafone Yanımda'nın ''Avantajlar'' sekmesine eklenen Eğlence alanı sayfasında, faturalı hat sahipleri için tüm içerikleri tek bir çatı altında toplandı. Bu kapsamda platforma dahil olan birçok özelliğe ''İzle Eğlen'', ''Kazan Eğlen'' ve ''Öğren Eğlen'' kategorilerinden ulaşabilecek. Böylece Vodafone, daha daha kullanıcı dostu bir deneyime geçiş yapıyor.
''Kazan Eğlen'' kategorisinde ise Her Şey Yanımda ürünleri dahil olmak üzere oyun ve ek GB kazandıran servisler mevcut. Üstelik ücretsiz oyunlara da ulaşabiliyorsunuz. Son kategori ''Öğren Eğlen'' bölümü, daha çok eğlence tabanlı. Yeni nesil dijital servislerin eklendiği bu bölümde Nefes Analizi Breath Hub, online dil kursu Busuu, çoçuklar için eğlenceli içerikler sağlayan Uppy ve astroloji gibi farklı servisler sunuluyor.
YouTube Premium ayda sadece 9,99 TL
Ayrıca Vodafone, Yanımda'ya eklenen Eğlence alanı özelliği kapsamında yeni bir kampanya duyurdu. Faturalı kullanıcılar, mobil ödeme fırsatı ile YouTube Premium üyeliğine aylık 29,99 TL yerine 9,99 TL'den ulaşabilecek. 3 ay ücretsiz YouTube Premium fırsatını içeren Red tarifesinde ise, hediyeli üyelik paketi sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.